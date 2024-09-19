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В Нижнем Тагиле отменили концерт исполнителя Shaman

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) отменили концерт исполнителя Shaman (Ярослав Дронов), который должен был пройти 24 сентября. Об этом сообщили в группе «ВКонтакте» организаторы мероприятия.

Певец Shaman (Ярослав Дронов)

Певец Shaman (Ярослав Дронов)

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Певец Shaman (Ярослав Дронов)

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Уважаемые зрители, концерт Shaman в Нижнем Тагиле отменен по техническим причинам»,— сказано в сообщении. По данным сервиса «Яндекс Афиша», 25 сентября исполнитель выступит на сцене МТС Live Hall в Екатеринбурге

Полина Хабарова

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