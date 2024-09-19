Заходит в Пермь вперевалку

Как стало известно “Ъ”, президент ГК «Фармасинтез» и долларовый миллиардер, уроженец Индии Викрам Пуния может построить в Перми железнодорожный терминал для приема контейнеров. Эксперты отмечают, что подобный терминал нужен региону, а также имеет смысл в контексте фармлогистики, сырье для которой поставляется в контейнерах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Викрам Пуния

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Викрам Пуния

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

11 сентября, по данным «СПАРК-Интерфакс», в поселке Юго-Камский Пермского муниципального округа было зарегистрировано ООО «Железнодорожный терминал "Пермь"» (ЖДТ). Уставный капитал компании составляет 100 млн руб. Директором компании указан бывший сотрудник минтранса Пермского края Андрей Постников (с ним связаться не удалось). Сейчас, по данным открытых источников, он занимает должность начальника отдела по работе с резидентами особой экономической зоны (ОЭЗ) «Пермь».

В качестве единственного владельца ЖДТ обозначен уроженец Индии Викрам Пуния, президент группы компаний «Фармасинтез» — крупнейшего в РФ, по данным Forbes, поставщика лекарств в рамках госзаказа.

Всего господин Пуния является совладельцем 14 компаний, которые работают в области фармацевтики, продаж, девелопмента и полиграфии. Состояние Викрама Пунии, по подсчетам издания, превышает $1 млрд.

Господин Пуния не ответил на запрос “Ъ” о назначении терминала и размере инвестиций. Но, судя по адресу регистрации улица Труда, 1, где зарегистрированы почти все резиденты ОЭЗ «Пермь», терминал может быть построен в рамках этой зоны. В ОЭЗ сообщили “Ъ”, что с планами ЖДТ пока незнакомы, заявку на получение статуса резидента зоны компания не подавала. Собеседник “Ъ”, близкий к краевым властям, подтверждает, что компания действительно собирается строить терминал в ОЭЗ, но проект пока «находится в начальной стадии».

По информации “Ъ”, речь может идти об универсальном терминале, но специализирующемся в основном на обработке импортных контейнерных грузов.

Сейчас пермский бизнес растаможивает груз на другом терминале — в Пальниках, однако его площадь слишком мала и возможности работы ограниченны.

Вскоре после создания ОЭЗ пермские власти объявили о масштабных планах реконструкции транспортной инфраструктуры Осенцовского промышленного узла. Проект планировалось реализовывать вместе с ОАО РЖД и местными промышленными предприятиями. В частности, железнодорожники собирались построить дополнительные приемоотправочные пути и железную дорогу, соединяющую станции Осенцы и Ферма. В ОАО РЖД “Ъ” сказали, что запросов на техприсоединение ЖДТ пока не поступало, и если поступят, их рассмотрят установленным порядком.

Строительство терминала — хорошая идея, считает один из руководителей промышленных предприятий региона, но «ее реализация сложна как в техническом, так и в организационном плане». По его словам, железнодорожная инфраструктура Осенцовского узла уже достаточно загружена, поэтому для ее более интенсивного использования нужна серьезная реконструкция. Этот вопрос необходимо решать с ОАО РЖД и действующими эксплуатантами. Также он отмечает, что к терминалу нужно тянуть железнодорожную ветку, скорее всего, через участки третьих лиц, «то есть землю нужно будет либо выкупать, либо изымать, а это чревато спорами о ее стоимости».

Источник предполагает, что реализация проекта в нынешних условиях займет не меньше четырех лет.

Председатель регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Теплов напоминает, что ранее башкирская группа ТАЛП «Уфимский» планировала построить в Краснокамском округе логистический центр, но проект стоимостью 4,5 млрд руб. был свернут, а сейчас то же самое строительство обойдется куда дороже. Но в Пермском крае терминал по-прежнему нужен, отмечает он.

Источник в фармлогистике говорит, что с точки зрения этой отрасли пока непонятно, под какие объемы будет использоваться данный терминал. «Железнодорожный терминал был бы более актуален для таких городов, как Екатеринбург и Уфа,— говорит он.— Там сосредоточено больше фармпроизводств, и даже оттуда лекарства в основном идут автотранспортом». Он также добавляет, что сырье для производства лекарственных средств в основном доставляется контейнерами, что делает терминал актуальным, «тем более что в Перми есть крупные фармпроизводители, например "Медисорб"». Коммерческий директор «Скиф-Карго» Михаил Коптев также полагает, что создание контейнерного терминала в Перми может быть обосновано с точки зрения фармбизнеса и логистики: «Если компания работает по всей России, то собственный терминал в Перми может обеспечить более оперативную и недорогую доставку на Урал и в Сибирь». Но он отмечает, что для фармацевтики важны температурные режимы, специальные условия хранения, поэтому могут понадобиться особые технические решения.

Дмитрий Астахов, Пермь; Александра Мерцалова