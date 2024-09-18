Арест участниц террористической ячейки в Татарстане, сайт реестра повесток и новые автобусы в Казани

В Казани Вахитовский суд арестовал подозреваемых участниц ячейки запрещенной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» до 16 ноября. Женщин подозревают в распространении террористической идеологии и вербовке граждан России. В ходе задержания сотрудники ФСБ изъяли значительное количество запрещенной экстремистской литературы, средства связи и электронные носители информации.

В России запущен сайт реестра повесток, где можно проверить, пришла ли военнообязанному лицу повестка. Гражданам, подлежащим призыву, запрещается покидать страну с момента размещения повестки в реестре.

В Казани 19 сентября начнут курсировать 20 новых автобусов. Всего до конца года в столицу Татарстана поставят 157 новых транспортных средств.

Стоимость минимальной продуктовой корзины в Татарстане в 2024 году составила 5845 рублей. За год цена выросла на 756 рублей. Это одна из самых низких цен в России, средняя стоимость минимального набора продуктов в стране — 6656 рублей.

В Казани планируют подключить 288 городских объектов к единой системе управления подсветки к саммиту БРИКС. Среди них павильоны рядом с парком Горького, Ратуша, дома на ул. Кремлевской, Национальная библиотека Татарстана и другие. Единая система позволит проигрывать три варианта подсветки: будничный, выходной или праздничный сценарий. Освещение некоторых зданий будет волнообразным, а в праздники оно может стать цветным.

Компания «Туполев», входящая в госкорпорацию «Ростех», создаст инновационный конструкторский центр для модернизации среднемагистрального пассажирского самолета Ту-214. В новом центре будут работать 12–25 специалистов. Результаты работы должны способствовать совершенствованию и созданию «идеального варианта» Ту-214 и повышению эффективности производства.

Минэкологии Татарстана не обнаружило превышений предельно допустимых концентраций в атмосферном воздухе в микрорайоне Дербышки. Проведены проверки, пробы воздуха взяты на нескольких улицах. Превышений концентраций загрязняющих веществ не выявлено. Ранее, Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки Следственного комитета после жалоб местных жителей на неприятный запах в поселке.

На улице Университетской в Казани появилось новое граффити, изображающее три ключевых события: Летнюю Универсиаду 2013 года, первые Игры Будущего и Международные Игры БРИКС. Автором работы стал художник QBic, ранее он работал над созданием граффити на улице Вишневского.

Анар Зейналов