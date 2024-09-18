Суд арестовал обвиняемых в проведении агитационных собраний террористической ячейки

Вахитовский районный суд арестовал четырех женщин, обвиняемых в организации и проведении тайных агитационных собраний запрещенной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль ислами» Лейсан Садыкову, Алию Ваисову, Альсину Хайруллину и Альбину Валиахметову до 16 ноября . Все женщины — уроженки Татарстана. По версии следствия, женщины с марта 2019 до момента задержания распространяли идеологию, основанную на «доктрине создания так называемого всемирного халифата» и вербовали в ряды террористической организации жителей России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд арестовал подозреваемых участниц террористической ячейки до 16 ноября

Фото: Зарина Акбирова, Коммерсантъ Суд арестовал подозреваемых участниц террористической ячейки до 16 ноября

Фото: Зарина Акбирова, Коммерсантъ

Сегодня в Вахитовском суде избиралась мера пресечения для подозреваемых в организации и участии в тайных агитационных собраниях запрещенной террористической организации.

В зал заседания женщины заходили по очереди, прикованные наручниками к конвоиру. Следователь ходатайствовал об избрании меры пресечения в виде ареста на период расследования уголовного дела для каждой обвиняемой — до 16 ноября 2024 года.

Первую в зал суда привели Лейсан Садыкову. Ее обвиняют в ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации, запрещенной в РФ). В суде девушка попросила отправить ее под подписку о невыезде, ссылаясь на то, что нужно помогать отцу и детям.

Вторую обвиняемую, Алию Ваисову, обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.5 УК РФ (организация деятельности террористической организации, запрещенной в РФ). По версии следствия, тайные агитационные встречи проводились именно у нее дома. Так как детьми обвиняемая «не обременена», следствие просило избрать меру пресечения в виде ареста в СИЗО. Адвокат, в свою очередь, обратил внимание, что загранпаспорта и валютных счетов у его подзащитной нет, поэтому в аресте нет необходимости.

Третьей в суд привели Альсину Хайруллину. Ее также обвиняют в участии в агитационных собраниях (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). Заседание Хайруллиной началось с того, что женщина выразила свое недоверие суду, так как, по словам обвиняемой, ранее с участниками суда она не была знакома. После двухминутного перерыва, во время которого адвокат объяснил, что имеет в виду суд, она переменила свое мнение, но попросила сменить адвоката. Она хотела, чтобы ее интересы защищал адвокат Садыковой. Следователь остановил женщину, объяснив, что так как Хайруллина и Садыкова проходят по одному делу, адвокаты у них должны быть разные. Женщине пришлось согласиться сотрудничать с выданным ей адвокатом на период заседания. После завершения дискуссии суд передал слово следователю.

«Избрание более мягкой меры пресечения не представляется возможным ввиду того, что членам указанной организации дано прямое указание о противодействии следствию, а также убытию с территории Российской Федерации в случае начала уголовного преследования в отношении них»,— отметил следователь в своем ходатайстве на заседании.

Хайруллина назвала обвинения «клеветой» и возмутилась, что ей не дали объясниться, а адвокат был недоволен, что следствие не говорит конкретно, в чем обвиняют его подзащитную: «Скажите, вы сейчас в своих ходатайствах указываете, что она участвовала в деятельности запрещенной организации "Хизб ут-Тахрир аль ислами"*. В чем заключается ее участие, скажите мне? Поскольку я вчера постановление о привлечении к обвинениям прочитал, там три слова написаны: «является участником данной организации». Вы конкретно можете сказать?».



«Я вам обозначил место, время, способ совершения преступления, я также пояснил об участии в нелегальных тайных агитационных собраниях. <…> Причастность Хайрулинной подтверждается результатами обыска, в том числе результатами оперативно-расследовательной деятельности»,— парировал следователь.

Хайруллина со своей стороны отметила, что обвинение в участии в деятельности ячейки с 2019 года является ложным: «Если бы вы вели за мной какое-то наблюдение, вы бы знали, что я находилась в эти годы вообще в другом месте. Я жила в других домах, не в Казани <…> Поэтому я считаю необоснованным сейчас требование следователя и прошу предоставить мне нахождение дома с родителями, которые будут видеть, чем я занимаюсь. Чтобы я находилась с детьми, чтобы я их водила в школу, потому что у них учебный период».

Последняя в зал прибыла Альбина Валиахметова. Ее обвиняют в организации деятельности ячейки — на нее указали свидетели. Кроме того, отметил следователь, Валиахметова напрямую связана с лицами из Альметьевского района, в отношении которых был начат уголовный процесс в ч. 2 ст. 255 УК РФ за участие в деятельности указанной террористической организации в 2016–2017 годах, и непосредственно взаимодействовала с ними. В дальнейшем эти лица убыли на территорию Украины и скрылись от уголовного преследования.

В рамках своего заседания Валиахметова также сначала засомневалась в непредвзятости суда. После такого же двухминутного перерыва и объяснений адвоката мнение обвиняемая изменила. Затем адвокат ходатайствовал об удалении СМИ из зала суда. Судья ходатайство удовлетворил частично: видео и фотосъемки были запрещены, аудиозаписи вести суд разрешил.

«С мнением следствия я не согласна, потому что у меня нет возможности скрываться. У меня двое несовершеннолетних детей, отец которых отсутствует. Все документы они забрали, куда я могу скрыться? И доход мой не такой огромный. Плюс, я думаю, следователи не должны сомневаться в своих силах. Неужели они не могут обеспечить, чтобы я не скрывалась? Прецедент с Альметьевском вообще не говорит о том, что у нас много случаев, когда люди скрываются. Вы, наверное, хорошо работаете в этом плане?».

«Несмотря на то что наше государство более лояльно относится к женщинам в плане наказания по уголовным делам, но инкриминируемая статья крайне серьезна»,— отмечает адвокат Станислав Киреев. По его словам, решение суда будет зависеть от времени, в течение которого происходила преступная деятельность, тяжести последствий и масштабов замысла. Количество смягчающих обстоятельств, которые наберутся на каждую участницу процесса, индивидуально, срок так же сильно зависит от роли в группировке.

В резолютивной части каждого заседания судья озвучил вердикт: ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражей до 16 ноября удовлетворить.

Зарина Акбирова