В Татарстане минимальный набор продуктов питания подорожал до 5845 рублей

В 2024 году стоимость минимального набора продуктов в Татарстане на 1 месяц составляет 5845 руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Руспродсоюз».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане минимальный набор продуктов питания подорожал до 5845 руб

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В Татарстане минимальный набор продуктов питания подорожал до 5845 руб

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В 2023 году, по данным Татарстанстата, за минимальную продуктовую корзину можно было отдать 5089 руб. За год стоимость необходимых продуктов увеличилась на 756 руб.

Среди регионов России у Татарстана вышла одна из самых дешевых корзин с минимальным набором продуктов. В среднем по России эти товары можно приобрести за 6656 руб.

Цены на необходимые продукты больше всего на Чукотке (15 762 руб.) и в Магаданской области (11 164 руб.). Самые дешевые товары можно купить в Мордовии (5454 руб.) и в Белгородской области (5548 руб.).

Диана Соловьёва