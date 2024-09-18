Компания «Туполев», входящая в госкорпорацию «Ростех», решила создать инновационный конструкторский центр для модернизации среднемагистрального пассажирского самолета Ту-214, собираемого на Казанском авиационном заводе имени С. П. Горбунова. Об этом сообщает пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Компания «Туполев» создаст конструкторский центр для модернизации Ту-214

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Компания «Туполев» создаст конструкторский центр для модернизации Ту-214

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В новом центре будут работать 12–25 специалистов, которые займутся разработкой решений по улучшению характеристик Ту-214: увеличению дальности полета, снижению трудоемкости при сборке и другими аспектами. Возглавит центр первый заместитель генерального директора ОАК, управляющий директор «Туполева» Константин Тимофеев. По его словам, результаты работы должны способствовать совершенствованию и созданию «идеального варианта» Ту-214 и повышению эффективности производства.

Таттарстанская авиакомпания «ЮВТ Аэро» неоднократно заявляла о намерении начать эксплуатацию пассажирского самолета Ту-214 в 2025 году. Перевозчик намерен получить 4 самолета: два осенью следующего года, остальные — в 2026 году.

Анар Зейналов