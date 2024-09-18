В Казани на улице Университетской появилось новое граффити

На улице Университетской в Казани появилось новое граффити. Об этом сообщает пресс-служба администрации Вахитовского и Приволжского районов города.

На стене площадью 245 кв. м изображены три ключевых события для города: Летняя Универсиада 2013 года, первые Игры Будущего и Международные Игры БРИКС.

Глава администрации Альберт Салихов назвал эту стену «стеной истории» и выразил уверенность, что в будущем она будет обновляться и дополняться.

Автором работы стал художник QBic. Работа заняла две недели и потребовала около 50 баллончиков краски.

В начале сентября под авторством QBic на улице Вишневского появилось граффити с изображением белок.

Анар Зейналов