Минэкологии не выявило загрязнения воздуха в Дербышках

Минэкологии Татарстана не обнаружило превышений предельно допустимых концентраций в атмосферном воздухе в микрорайоне Дербышки. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Министерство экологии получило жалобы от жителей Дербышек в Казани на загрязнение воздуха. Инспекторы вместе со специалистами провели вечерние и ночные проверки в районе. С помощью передвижной лаборатории они взяли пробы воздуха на улицах Липатова, Мира, Отдыха, Солидарности, Правды, Парковой, Мирсая Амира и 3-й Кленовой. Место отбора проб выбирали с учетом направления ветра, расположения предприятий и адресов, указанных в жалобах.

По итогам анализов превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе не обнаружено.

В конце августа председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки после жалоб местных жителей на неприятный запах в поселке. Жители микрорайона с 2022 года жалуются на удушье и головные боли из-за неприятного запаха и тумана неестественного цвета.

Анар Зейналов