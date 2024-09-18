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К саммиту БРИКС в Казани 288 городских объектов подключат к системе подсветки

В Казани 288 городских объектов планируют подключить к единой системе управления подсветки к саммиту БРИКС. Среди них павильоны рядом с парком Горького, Ратуша, дома на ул. Кремлевской Национальная библиотека Татарстана и т.д. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

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К саммиту в БРИКС в Казани 288 городских объектов подключат к системе подсветки

К саммиту в БРИКС в Казани 288 городских объектов подключат к системе подсветки

Фото: Пресс-служба мэрии Казани

К саммиту в БРИКС в Казани 288 городских объектов подключат к системе подсветки

К саммиту в БРИКС в Казани 288 городских объектов подключат к системе подсветки

Фото: Пресс-служба мэрии Казани

К саммиту в БРИКС в Казани 288 городских объектов подключат к системе подсветки

К саммиту в БРИКС в Казани 288 городских объектов подключат к системе подсветки

Фото: Пресс-служба мэрии Казани

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К саммиту в БРИКС в Казани 288 городских объектов подключат к системе подсветки

Фото: Пресс-служба мэрии Казани

К саммиту в БРИКС в Казани 288 городских объектов подключат к системе подсветки

Фото: Пресс-служба мэрии Казани

К саммиту в БРИКС в Казани 288 городских объектов подключат к системе подсветки

Фото: Пресс-служба мэрии Казани

Сегодня мэр Казани Ильсур Метшин провел выездное совещание и осмотрел ряд объектов, которые подключат к единой системе управления. Она позволит проигрывать на зданиях 3 варианта подсветки: будничный, выходной или праздничный сценарий. В зависимости от сценария будет меняться теплота освещения, оттенки и динамичность иллюминации. Некоторые здания будут подсвечиваться волнообразно. В праздники освещение предлагают сделать цветным.

«Нам важно понять, где нужно организовать побольше светлых пятнышек в Казани к приезду гостей. Гости уедут, а благоустройство и свет останутся горожанам, поэтому я обращаюсь ко всем руководителям, собственникам зданий: давайте сделаем город светлее»,— рассказал Ильсур Метшин.

Мэр Казани напомнил, что в 2013 году к проведению Универсиады предприниматели присоединились к украшению города.

Сейчас проводятся работы по подключению подсветки на одном из зданий исполкома Казани, здании Минобразования и науки республики, доме №15 по ул. Пушкина. Архитекторы украсят дополнительными прожекторами и освещением Национальный музей Татарстана, церковь великомученицы Варвары и здание Казанского художественного училища им. Н.Фешина.

На мосту Миллениум могут запустить цветовое освещение, связанное с саммитом БРИКС. На нем могут разместить символику мероприятия.

Диана Соловьёва

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