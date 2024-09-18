В Челнах задержали члена экстремистской организации Зиннура Аглиуллина

В Набережных Челнах задержали Зиннура Аглиуллина, члена экстремистской организации «Янарыш Татар Халык Партиясе» (деятельность организации запрещена на территории РФ). Об этом сообщает информационное агентство «Татар-информ».

К движению, возглавляемому из США Иршатом Хабиевым, он присоединился в прошлом году.

По информации «Татар-информа», Аглиуллин проводил регулярные занятия, на которых обучал молодых людей национальному самосознанию и методам борьбы с существующим режимом и русскими. Со временем он стал координатором организации в Набережных Челнах и взаимодействовал с Хабиевым, выполняя его поручения.

Против Аглиуллина возбуждено уголовное дело о разжигании межнациональной розни. В его доме провели обыски, изъяв экстремистскую литературу.

В 2012 году задержанный уже привлекался за возбуждение ненависти. Также Аглиуллина обвиняли в пропаганде, организации массовых беспорядков и хранении оружия.

Анар Зейналов