«Ведомости»: у импортеров снова возникли проблемы с платежами через банки Турции

Импортеры летом опять стали жаловаться на проблемы с платежами через Турцию, чьи банки российский бизнес использует для транзита платежей в другие страны, в том числе Европу. О проблемах сообщили «Ведомостям» три неназванных импортера и посредника.

По данным издания, сначала европейские банки стали периодически отказываться принимать из турецких оплату за товары в пользу поставщиков российского бизнеса. В частности, один бизнесмен столкнулся с такой проблемой в Болгарии. Однако в последние недели сами турецкие банки стали отказывать в проведении транзитных платежей, утверждает другой собеседник «Ведомостей».

По словам одного из посредников, российские компании работают в основном с госбанком Emlak Katilim, но это могут позволить себе только крупные компании, потому что банк просит дополнительную комиссию. Утверждается, что сначала компании оплачивают официальную комиссию за трансакцию, а после — неофициальную «за консалтинговое сопровождение», причем деньги якобы собирает адвокат из местной юрфирмы, у которого в России есть собственный представитель.

Информацию о возникших проблемах подтвердили гендиректор АО «Первая группа» Алексей Порошин, партнер юрфирмы FTL Advisers Игорь Кузнец и управляющий партнер адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев. По словам господина Кузнеца, в основном сложности возникают при оплате в долларах и евро. Также появились сложности с юанем, а трансакции в рублях и лирах «пока вызывают меньше проблем», уточнил он.

В декабре 2023 года власти США объявили о введении вторичных санкций в банковском секторе. После этого турецкие банки стали закрывать счета российских юрлиц и ужесточили требования к открытию рублевых счетов. С мая 2024 года Denizbank, один из крупнейших банков Турции, почти перестал открывать новые счета заявителям с российским паспортом. В августе турецкий Ziraat прекратил открывать счета в рублях.

Подробности — в публикации «Ъ FM» «Турецкие банки меняют комплаенс-подходы».

Лаура Кеффер