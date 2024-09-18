«Сбер»: в 2024 году объем сделок по комплексному урегулированию долгов достигнет 9 млрд рублей

По итогам текущего года Сбербанк ожидает 20 тыс. сделок по комплексному урегулированию долгов на общую сумму 9 млрд руб.— в три раза больше, чем в 2023 году. Об этом на форуме «Лидеры цифрового развития. Курс на урегулирование» (организован "дочкой" Сбербанка АБК) сообщил директор дивизиона «Розничное взыскание и урегулирование» банка Денис Кузнецов.

Если в 2023 году «Сбер» в партнерстве с другими кредиторами комплексно урегулировал 6,2 тыс. проблемных кредитов на сумму 2,9 млрд руб., то за восемь месяцев 2024 года — уже 12,5 тыс. на 5,5 млрд руб. Господин Кузнецов прогнозирует, что в 2025 году количество сделок комплексного урегулирования достигнет 40 тыс., а их объем составит уже 18 млрд руб.

Одновременно снижается средний срок, за который клиент получает решение по комплексному урегулированию, подчеркнул Денис Кузнецов: в прошлом году процесс в среднем занимал 16 дней, в этом — 13, в 2025 году весь процесс будет проходить еще быстрее и полностью уйдет в онлайн.

В 2022 году «Сбер» запустил программу комплексного урегулирования долгов граждан с кредитами в разных банках. Она позволяет заемщику в случае сложной финансовой ситуации получить отсрочку или уменьшить ежемесячный размер платежа через одну заявку в Сбербанк (система «одного окна»). Сейчас к программе подключено 11 кредитных организаций.

Анна Занина, Горно-Алтайск