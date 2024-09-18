Чем известен Эльман Пашаев

Пашаев Эльман Магеррам оглы родился 22 декабря 1971 года в селе Шишкая (Армения). Окончил Московский юридический институт и МГЮА («юриспруденция»). Служил в армии, работал журналистом, был сотрудником МВД Азербайджана.

В 1997 году переехал в Москву, с 2004 года работал в Московской коллегии адвокатов «Эгида». В 2009 году основал собственную фирму «Правовой центр "Минара"» (с 2017 года — «МЮК "Эльман Групп"»).

Был адвокатом представителей шоу-бизнеса: актера Алексея Панина (признан иноагентом; процесс о праве на воспитание дочери), певицы Кати Лель (процесс о правах на бренд «Катя Лель»), гимнастки Дарьи Дмитриевой (бракоразводный процесс с хоккеистом Александром Радуловым), композитора Юрия Шерлинга (иск к обанкротившемуся Мастер-банку). Кроме того, адвокат защищал в суде интересы актера Михаила Ефремова, осужденного на 7 лет и 6 месяцев за пьяное ДТП со смертельным исходом. В суде он, в частности, заявлял, что причиной аварии могли стать «энергетические дыры» и «аэрозольные облака», а также что следствие не учло версию о перехвате автомобиля господина Ефремова хакерами.

В 2018 году Эльман Пашаев был арестован по подозрению в вымогательстве $230 тыс. у создателя интернет-портала «Долги.ру» Павла Дашевского. Суд приговорил его к году условно. В 2019 году адвокат стал организатором незарегистрированной левоцентристской партии «Союз справедливых сил России» (СССР).

В 2020 году Эльман Пашаев был лишен статуса адвоката из-за публичных высказываний по делу Михаила Ефремова. После этого в отношении юриста началась проверка о причастности к мошенничеству 20-летней давности, его подозревали в многочисленных махинациях.

Всего за карьеру Эльмана Пашаева шесть раз лишали адвокатского статуса. После последнего случая в сентябре 2022 года он занялся доставкой гумпомощи в зону СВО, а затем сообщил, что подписал контракт с Минобороны и отправился в зону боев. В своем Telegram-канале юрист сообщал о полученных знаках отличия за участие в СВО. В апреле 2024 года супруга господина Пашаева сообщила о его ранении в результате атаки дрона. Тогда же стало известно, что бывший адвокат служит вместе с мужем блогера Елены Блиновской — Алексеем Блиновским, обвинявшимся в уклонении от уплаты налогов.