Осень хорошо в гостиницах

Теплый сентябрь, увеличение глубины продаж и растущая популярность коротких путешествий по России способствовали увеличению числа гостиничных бронирований на осень более чем на 20% год к году. Примерно на такую же величину выросла и средняя стоимость проданного номера. Хорошее начало осени позволяет турбизнесу рассчитывать на рост новогодних бронирований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Количество гостиничных бронирований в России на сентябрь—ноябрь выросло в 1,63 раза год к году, подсчитали в «Яндекс Путешествиях». В MTC Travel и Bronevik зафиксировали рост на 52% год к году. В «Островке» динамика на сентябрь составила 20% год к году, на октябрь — на 10%, на ноябрь — на 5%. В «Слетать.ру» говорят, что спрос на туры по России с заездами в сентябре—ноябре выше прошлогоднего на 69%.

В «Островке» и «Алеане» фактором роста туристической активности внутри страны считают аномально теплую погоду, установившуюся в центральной части РФ. Хорошие продажи обусловлены и увеличением глубины: за год показатель вырос на 66%, до полутора месяцев, говорят в «Слетать.ру».

В МТС Travel и Bronevik констатируют, что средняя продолжительность бронирования в России осенью составляет три дня: короткие путешествия и поездки на выходные — основной драйвер спроса. В пятницу или субботу в российские отели заезжают в среднем в полтора-два раза больше гостей, чем в другие дни недели, отмечают в «Яндекс Путешествиях». Пиковым периодом для поездок, по данным аналитиков, станут даты с 26 октября по 4 ноября, на которые приходятся школьные каникулы и длинные выходные. Сейчас отели на осенние каникулы заполнены уже на 30–50%.

Средний чек при покупке тура по России на осень, согласно «Слетать.ру», составляет 94,3 тыс. руб., что на 36% больше год к году.

Согласно МТС Travel и Bronevik.com, средняя стоимость ночи в отелях на осень за год выросла на 20%, до 5,4 тыс. руб. в сутки. Но динамика отличается в зависимости от региона. Так, например, по данным «Островка», в Кисловодске рост за год составил 20%, до 5,4 тыс. руб., в Калининграде — 8%, до 4,1 тыс. руб.

Заместитель гендиректора по развитию гостиничной деятельности оператора «Мантера» Яна Уханова связывает средний рост тарифов в отелях на осень с ожиданиями высокого спроса. В Cosmos Hotel Group продажи на осень выросли на 15%.

Самыми популярными внутренними направлениями осенью стали крупные города. В МТС Travel и Bronevik отмечают, что на Москву приходится 13% бронирований, доля Санкт-Петербурга — 9%, Казани — 4%. Самый заметный прирост спроса — на 70–113% год к году — показали Краснодар и Сочи. В «Яндекс Путешествиях» среди популярных локаций выделяют Ростов-на-Дону, Ярославль, Екатеринбург, Кисловодск и Зеленоградск (Калининградская область). У организованных туристов внутри страны основной спрос на осень формируют Краснодарский край (42,5% бронирований), Подмосковье (4,3%), Санкт-Петербург (3,7%), Кавказские Минеральные Воды (3,6%) и Калининградская область (2,7%), говорят в «Слетать.ру».

Активный туристический спрос на осень позволяет турбизнесу рассчитывать на успешные новогодние праздники.

В МТС Travel и Bronevik отмечают, что к середине сентября 2024 года объем продаж на длинные выходные вырос на 74% год к году. Яна Уханова отмечает, что отели «Мантеры» на зимние каникулы сейчас загружены в среднем на 30%, некоторые объекты — на 50%.

В «Слетать.ру» говорят, что на новогодние каникулы продано в 2,5 раза больше туров, чем год назад, а средний чек вырос в полтора раза, достигнув 103,3 тыс. руб. В «Алеане» число бронирований увеличилось на 10%. Путешественники планируют свой отпуск заранее, стремясь оптимизировать затраты на проживание и билеты, отмечают в компании. Аналитики добавляют, что в регионах с ограниченной емкостью мест проживания, таких как Мурманская и Калининградская области, а также Дальний Восток, в пик сезона может возникнуть дефицит средств размещения туристов.

Александра Мерцалова