Производители швейцарских часов просят ЦБ ослабить курс франка

Федерация швейцарской часовой индустрии (FH) обратилась к Швейцарскому национальному банку (SNB) c просьбой принять меры в отношении курса швейцарского франка. По мнению производителей, слишком высокий курс франка плохо влияет на экспорт швейцарских часов и их продажу за границей.

«С учетом того что инфляция сейчас уже опустилась ниже 2%, у SNB есть пространство для маневра на валютном рынке,— отмечают часовщики из FH.— Более решительные меры также могут привести и к снижению волатильности франка».

По данным Bloomberg, производители швейцарских часов страдают от снижения спроса на свою продукцию. После рекордного роста продаж в последние три года экспорт часов за первые семь месяцев текущего года сократился на 2,4%. Некоторые производители уже были вынуждены снизить число рабочих часов у своих сотрудников, чтобы избежать сокращения рабочих мест. В индустрии швейцарских часов насчитывается около 700 компаний, где работает в общей сложности 65 тыс. человек. Экспорт часов дает 55% ВВП Швейцарии.

Евгений Хвостик