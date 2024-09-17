Девелоперу предъявили старый счет

Мэрия Сочи взыскивает с местного девелопера гостиниц 15,6 млн руб. по инвестиционному договору. Ранее застройщик — ООО «Гейзер» — подписал с городскими властями соглашение, по которому обязался выплатить эту сумму для постройки коммунальных сетей в обмен на содействие в реализации проекта. Суды первой и апелляционной инстанции отказали властям в иске, отметив, что в рамках договора администрация, по сути, должна была выполнять свои прямые обязанности. Эксперты отмечают, что в стране уже сформировалась практика признания подобных договоров незаконными.



Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Администрация Сочи обжаловала в Арбитражном суде Северо-Кавказского округа отказ нижестоящих судов во взыскании с местного девелопера ООО «Гейзер» 15,6 млн руб. по договору инвестирования 2007 года. Согласно соглашению, компания должна была в течение двух лет на Речной улице в поселке Лазаревском построить шестиэтажные мини-гостиницы общей площадью 5 тыс. кв. м и перечислить администрации деньги на развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры города. Мэрия в свою очередь обязалась оказать компании содействие при реализации проекта. Арбитражный суд Краснодарского края, а вслед за ним Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд отказали чиновникам в иске. Теперь администрация курорта намерена отстаивать свою позицию в кассационной инстанции. Заседание назначено на 27 ноября.

Главным основанием для отказа мэрии стало истечение срока исковой давности

Главным основанием для отказа мэрии стало истечение срока исковой давности. Вместе с тем в судебном акте отмечается, что обязанности администрации, прописанные в инвестсоглашении, сводились к вопросам, которые и так входят в ее компетенцию.

В мэрии курорта «Ъ-Сочи» рассказали, что возведенные девелопером нежилые здания были введены в эксплуатацию в 2020 году на основании судебного решения. Получить комментарии ООО «Гейзер» «Ъ-Сочи» не удалось, по имеющимся в открытых источниках телефонам на звонки корреспондента не ответили.

Представитель Краснодарского регионального отделения Ассоциации юристов России Наталья Радочкина отмечает, что суть и природа инвестиционного договора с участием публично-правового образования предполагает предоставление некоего объекта инвестору, а тот уже должен вкладывать в него свои средства, развивая городскую инфраструктуру. Обычно такие соглашения реализуются в крупных агломерациях, обладающих высокой инвестиционной привлекательностью. Часто по ходу исполнения таких соглашений возникают споры двух типов. Власти в основном требуют от инвесторов исполнить принятые на себя обязательства путем взыскания штрафов, неустоек, уплаты инвестиционных взносов. Инвесторы, в свою очередь, взыскивают убытки в связи с утратой возможности реализации таких соглашений из-за изменений градостроительных регламентов.

«Что касается рассматриваемого дела, то здесь судебные выводы следует признать правомерными как в части отсутствия каких-либо обязательств у органа местного самоуправления, влекущего ничтожность договора, так и в части пропуска администрацией срока исковой давности, влекущего отказ в удовлетворении заявленных требований по этому основанию. Аналогичная судебная практика сформировалась, и это дело не выбивается из общей тенденции»,— отмечает эксперт.

В настоящий момент мэрия Сочи пытается взыскать 598 млн руб. с местной компании «Фишт», построившей ЖК «Огни Сочи» в Дагомысском переулке, 18. Фирма не передала городу 3,3 тыс. кв. м, предусмотренных инвестсоглашением

Ранее «Ъ-Кубань» рассказывал о споре сочинских властей с местным застройщиком жилого комплекса на Параллельной улице. Арбитражный суд Краснодарского края отказал администрации во взыскании 187 млн руб. убытков за неисполнение фирмой аналогичного соглашения об инвестировании. По нему девелопер должен был передать в муниципальную собственность 9,6% квартир и столько же офисных помещений. Суд отказался квалифицировать этот договор как гражданско-правовую сделку.

Требования 123,9 млн руб. администрация Сочи предъявила к ООО «Управление комплексной застройки» и его единственному учредителю Анатолию Храмцеву, который не передал в муниципальную собственность 7,5% от общей площади многоквартирного жилого дома по Загородной улице в Центральном районе Сочи, как было предусмотрено инвестсоглашением. Дело еще не рассмотрено.

Кроме того, в настоящий момент мэрия Сочи пытается взыскать 598 млн руб. с местной компании «Фишт», построившей ЖК «Огни Сочи» в Дагомысском переулке, 18. Фирма не передала городу 3,3 тыс. кв. м, предусмотренных инвестсоглашением.

Михаил Волкодав