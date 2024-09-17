Школьные годы домашние

В России набирают популярность альтернативные виды получения среднего образования — с 2016 года количество детей, обучающихся вне школьных стен, увеличилось в десять раз. Об этом заявили исследователи Московского городского педагогического университета (МГПУ), проанализировавшие статистику Минпросвещения. Всплеск популярности семейного обучения и онлайн-школ пришелся на период коронавируса, однако тенденция сохранилась и после пандемии. Авторы исследования считают, что родителей привлекает возможность индивидуального подхода к обучению ребенка. Впрочем, эксперты настаивают, что «внеклассное» образование пока находится на уровне статистической погрешности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Домашнее образование все прочнее входит в быт российских семей

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Домашнее образование все прочнее входит в быт российских семей

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Помимо стандартного посещения школы, закон «Об образовании» предусматривает четыре альтернативные формы получения знаний. Это очно-заочное и заочное (ученик числится в школе, но посещает занятия выборочно), а также семейное обучение и самообразование (ребенок не записан ни в какое учебное заведение; он обязан лишь пройти аттестацию, предшествующую сдаче ГИА). Специалисты МГПУ исследовали альтернативное образование в России и обнаружили, что за восемь лет его популярность выросла в десять раз. Если в 2016 году только 17,9 тыс. школьников учились не очно (0,1% от общего числа учеников), то в 2023 году их стало 174,7 тыс. (1%). Данные собирались из открытой статистики федерального Минпросвещения, а также в регионах.

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Резкий скачок ожидаемо был зафиксирован в период эпидемии COVID-19 — так, в 2021 году число школьников, обучающихся не очно, выросло в пять раз (с 30 тыс. до 147,2 тыс.).

Но ситуация не изменилась и после окончания пандемии — к 2023 году «альтернативных» учеников стало больше еще на 27,5 тыс.

«Мы изучали образовательные сайты, которые предлагают и обучение детей, и сопровождение их учебы вне школы. Вот их основные предложения: индивидуальный подход, обучение маленькими группами по 10–15 человек, сопровождение логопеда и психолога в начальной школе. Можно сделать вывод, что именно этого и не хватает родителям в общеобразовательных учебных заведениях»,— отмечает автор исследования, руководитель Центра аналитических исследований и моделирования в образовании МГПУ Елена Петряева.

Ведущий эксперт Института образования ВШЭ Татьяна Мерцалова отмечает, что альтернативные форматы, как правило, популярны среди определенных категорий детей — например, спортсменов или музыкантов, которым неудобно посещать стандартную школу. Вторая возможная причина — работа родителей, которым приходится часто переезжать. «Семьи, которые без таких объективных факторов принимают решение учить детей вне школы, чаще всего глубоко погружены в вопросы развития своих детей. Они отправляют их на разнообразные дополнительные занятия и кружки, где есть коллектив, поэтому беспокоиться за недостаток их социализации не стоит»,— считает госпожа Мерцалова. Кроме того, она указывает, что статистика может быть не совсем корректной — например, существует практика, когда частные школы просто не регистрируются как учебное заведение: «В таких школах дети в небольших группах ходят в реальные классы, но сдают аттестации в других местах и значатся как учащиеся на семейной форме». По словам госпожи Мерцаловой, популярность альтернативных форм образования действительно растет, но процент таких школьников все равно находится на уровне статистической погрешности.

Ведущий эксперт Института образования ВШЭ Сергей Заир-Бек полагает, что ковидный локдаун стал мощным стимулом к развитию образовательных онлайн-платформ, с помощью которых стало гораздо легче учиться из дома: «В пандемию возник спрос на эти услуги, начали создаваться сервисы для такого обучения, появился большой выбор. Даже после окончания самоизоляции этот выбор сохранился, и родители продолжают выбирать такой формат».

Другая причина увеличения спроса на заочное обучение — увеличение числа релокантов после 2022 года: «Родители уехали за границу вместе с детьми, однако приняли решение дать им российское образование — как минимум аттестат. И дети начали учиться удаленно или с репетиторами в домашних форматах».

Эксперт считает, что чиновники не готовы подробно анализировать статистику альтернативного образования — это очень сложно и дорого. «Предполагаю, что подробный анализ покажет: рост популярности альтернативных форм происходит только в избранных социальных группах с хорошим доходом и из городов. В сельской местности же, скорее всего, альтернативное образование не пользуется популярностью — и о нем могут даже не знать»,— заключает он. Отметим, авторы исследования также признают, что к существующей официальной статистике нужно относиться «с осторожностью».

Первый зампред комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей ОП РФ, многодетный отец Павел Пожигайло уверен, что родителей подталкивает к альтернативным формам образования существующая система поступления в вузы. «В переполненном классе обычной школы практически невозможно эффективно подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ и поступить на бюджет,— сетует он.— Чтобы не перегружать ребенка знаниями по другим предметам школьной программы, нередко принимается решение перевести его в экстернат или на домашнее обучение».

Многодетный отец Пожигайло считает, что такой подход нельзя назвать правильным, поскольку дети теряют возможности для социализации. «Но пока система образования функционирует таким образом, родители, которые могут финансово это позволить, все чаще будут прибегать к альтернативному образованию, чтобы гарантировать ребенку успешное будущее»,— заключает он. Минпросвещения не ответило на вопросы “Ъ”.

Полина Ячменникова