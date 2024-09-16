С начала года в Сочи спасли почти 50 детей

С начала 2024 года в Сочи спасли 363 человека, в том числе 49 детей. Об этом «Ъ-Сочи» рассказали в пресс-службе ЮРПСО МЧС России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

С января текущего года спасатели провели в Сочи 447 поисково-спасательных операций. За этот период не было зарегистрировано случаев гибели детей.

Спасатели выезжали на ликвидацию происшествий природного характера 144 раза, из них 101 случай в горно-лесной местности и 43 на водоемах. Также специалисты провели 54 операции техногенного характера, из которых 37 касались ДТП. Вызовы на бытовые и другие происшествия — 249.

Спасатели также восемь раз вылетали для поиска и эвакуации пропавших туристов в горах и акватории Черного моря, вернув девять человек. В этих операциях участвовали 43 спасателя, которые работали в сложных условиях на хребтах Аибга, Алек и Ажек, а также в горах Республики Адыгея.

В общей сложности для выполнения спасательных операций задействовали более 2,2 тыс. человек и 544 единицы техники (485 автомобилей, 50 плавсредств). Специалисты также применяли в работе один снегоход и восемь вертолетов.

Мария Удовик