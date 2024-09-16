Утильсбор раскручивает спрос

Россияне скупают авто перед повышением утильсбора. В августе было продано более 90 тыс. китайских машин — рекорд за все время, сообщил «Автостат». А число ввезенных в страну иномарок стало максимальным для этого месяца за 12 лет. Впрочем, не все собеседники “Ъ FM” ждут резкого роста цен на авто после повышения ставок утильсбора. Подробности у —Даниила Бабкина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Несмотря на недовольство игроков рынка и письма дилеров в Минпромторг, утильсбор все-таки повысят — теперь официально с 1 октября. Профильные ассоциации пытались прояснить, куда именно пойдут собранные деньги, эксперты предупреждали о резком повышении цен, но желание заставить китайские компании открыть производства в России и помочь отечественному автопрому оказалось непреодолимым.

Продажи в августе оказались рекордными за 10 лет для этого месяца. Первая неделя сентября тоже показала рост. Дилеры не сомневались, что утильсбор поднимут и стали готовиться к этому заранее, говорит соучредитель автоцентра «Долавто» Сергей Климов: «Реакция не была молниеносной и у дилеров, и у продавцов, все это было понятно. Больше или меньше — тут уже непринципиально. Дилеры, у которых есть деньги, начали вкладывать их в автомобили под завоз.

Все хотят ввезти автомобили до 1 октября и продать по старому утильсбору. Соответственно, и реакция покупателей такая же. Но предполагаю, что в ноябре начнется спад».

Ставки проиндексируют на 70-85% с октября. Затем они будут расти ежегодно на 10-20% до конца десятилетия. Платеж за авто с объемом двигателя от 2 л до 3 л осенью вырастет с 850 тыс. до 1,5 млн руб., а с 1 января — почти до 1,9 млн руб. В итоге к 2030 году сбор увеличится почти в четыре раза. В АвтоВАЗе заверили, что не будут поднимать цены из-за повышения утильсбора, ведь отечественным производителям его компенсируют.

У главы Союза автомобильных дилеров Вячеслава Жигалова другой прогноз: «Нет никаких сомнений в том, что подорожает абсолютно все, в том числе и отечественная продукция. У китайских производителей есть достаточно большой запас прочности, мы не знаем, какой именно, но в прошлое подорожание они не позволили себе поднять цены. Напомню, что, согласно данным Росстата, в 2023 году отечественный автопром подорожал на 17%, а импортный — всего лишь на 4%. При том, что и курс рубля у нас снижался, и утильсбор был поднят.

В этом году тенденция продолжается: 4% роста отечественного автопрома, 1% — иностранного».

Есть и другие мнения. Например, бывший глава РОАД Олег Мосеев считает, что продавцы не будут резко повышать цены, а китайские компании выработают новые условия для российского рынка: «Все производители будут тестировать небольшими шажками. В самом Китае у производителей существенные лишние мощности, и они заинтересованы в их загрузке.

Поэтому нельзя исключать, что отдельные финансово мощные производители могут просто устанавливать какой-то специальный прайс. Многие европейские производители очень давно делают специальные цены для США. Но при этом они выигрывают за счет загрузки заводов. Вполне возможно, что и китайцы будут вынуждены прийти, тем более что им еще есть, куда подвинуться, даже в марже».

Дилеры ожидают рекордных продаж в сентябре, несмотря на вновь повышенную ключевую ставку. Тем временем власти возобновили программу льготного автокредитования — уже в 2024 году Минпромторг выделит для этих целей 6,5 млрд руб.

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