Главные новости за 14 сентября. Кубань, Крым, Адыгея

Предприниматель Сурен Григорян отказался признавать вину в хищении более 7 млн руб. у Минобороны России. Ранее его задержали по подозрению в краже средств, предназначенных для реконструкции курсантского общежития Краснодарского высшего военного училища.

Более 500 волонтеров очистили берег реки Кубани в Краснодаре. Мероприятия проводили в рамках всероссийской волонтерской акции «Вода России».

Кроме того, на проспекте Гете в кубанской столице локализовали возгорание мусора. К работам привлекли 10 пожарных и 2 единицы техники.

В Горячем Ключе планируют реализовать два крупных проекта по модернизации рекреационных зон. Ожидается, что инициативы будут направлены на ближайший отбор в программу «Формирование комфортной городской среды».

Ушел из жизни заслуженный работник сельского хозяйства Кубани, Почетный гражданин и бывший глава Туапсинского района Виктор Кошель. Об этом сообщил нынешний глава района Сергей Бойко.

Жители Кубани пожаловались на сбой в работе Wildberries. Пользователи сообщили об отмене заказов раньше установленных сроков и списании комиссии за отказ от товаров.

Сочинские спасатели уже неделю ищут пропавшую 15-летнюю девушку. Светлана Кейдун исчезла 6 сентября, ее местонахождение до сих пор остается неизвестным.