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Более 500 волонтеров очистили берег реки Кубани в Краснодаре

В рамках всероссийской волонтерской акции «Вода России» более 500 краснодарцев приняли участие в уборке береговой линии реки Кубань. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Евгений Наумов.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Во время мероприятий собрали 88 мешков мусора, среди которых 22 мешка бытовых отходов, 21 — стекла и 11 — металла. Наибольший объем составил пластик — 34 мешка. Собранные пластиковые отходы отправили на переработку, после чего из них изготовят скамейку, аналог которой уже установлен в парке имени 30-летия Победы.

Господин Наумов, комментируя мероприятие, отметил, что общегородской субботник уже приобрел всероссийский масштаб.

Нурий Бзасежев

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