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Горячий Ключ запускает два проекта по развитию рекреационных зон

В Горячем Ключе намечена реализация двух крупных проектов, направленных на расширение и модернизацию рекреационных зон. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Сергей Белопольский.

Фото: Telegram-канал Сергея Белопольского

Фото: Telegram-канал Сергея Белопольского

Первый проект предусматривает реновацию и расширение Парка культуры и отдыха им. 30-летия Победы, что включает в себя модернизацию существующей инфраструктуры и создание новых рекреационных зон. Второй проект предполагает строительство набережной реки Псекупс в районе Старого замка. В рейтинговом голосовании жители города признали инициативу приоритетной, ее включат в национальный проект.

Господин Белопольский отметил, что оба проекта направлены на повышение курортного потенциала города и улучшение качества отдыха для жителей и туристов. Ожидается, что инициативы будут направлены на ближайший отбор в программу «Формирование комфортной городской среды», что обеспечит дополнительное финансирование для их реализации.

Кроме того, в планах разработка третьего этапа благоустройства терренкуров. Ожидается, что прогулочные тропы соединят маршруты Дантова ущелья и Тропы здоровья.

Особое внимание уделяется интеграции парка «Дыхание гор» с терренкурами Дантова ущелья. Ведутся переговоры с потенциальными инвесторами, а также рассматриваются различные инициативы, включая строительство родельбана.

Нурий Бзасежев

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