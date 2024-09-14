Жители Кубани жалуются на сбой в работе Wildberries

Жители Краснодарского края жалуются на сбои в работе интернет-магазина Wildberries. Данные об этом передает сервис «Сбой.рф».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

О неисправностях в приложении сообщали жители и других регионов России. Пользователи жалуются на отмену заказов раньше установленных сроков и списание комиссии за отказ от товаров.

Кубань занимает пятое место по стране по количеству жалоб (3%). Чаще всего обращения поступали от жителей Москвы (46%), Санкт-Петербурга (6%) и Московской области (4%). Кроме того, жалобы поступили из Нижегородской (3%), Новосибирской, Свердловской и Самарской областей, а также из Башкортостана (по 2%).

Нурий Бзасежев