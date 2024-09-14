Бизнесмен Сурен Григорян отрицает вину в хищении 7 млн рублей у Минобороны

Генеральный директор компании «ТК-Прогресс» Сурен Григорян, задержанный по подозрению в хищении более 7,2 млн руб. у Министерства обороны России в рамках реконструкции курсантского общежития Краснодарского высшего военного училища, отказался признавать свою вину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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По заявлению господина Григоряна на первом допросе, он не понимает и отвергает обвинения в похищении бюджетных средств. Руководитель предприятия также подчеркнул, что не собирается скрываться и считает меру заключения под стражу чрезмерно строгой.

Ранее стало известно о задержании Сурена Григоряна в Краснодаре по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Согласно следствию, 25 августа 2020 года между Минобороны и «ТК-Прогресс» был подписан госконтракт на завершение реконструкции общежития для курсантов военного училища. В 2023 году господин Григорян и его соучастники по предварительному сговору внесли ложные данные о выполненных работах в акты приемки. Отмечается, что Минобороны выплатило более 7,2 млн руб., потраченных злоумышленниками по своему усмотрению.

Нурий Бзасежев