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В Краснодаре на проспекте Гете произошло возгорание мусора

В Краснодаре на проспекте Гете произошло возгорание мусора на стройплощадке. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Сообщение о пожаре поступило дежурному в 14:49. Через минуту к месту вызова были оперативно отправлены подразделения спасательного гарнизона. Прибывшие пожарные установили, что происходит возгорание мусора на площади 200 кв. м.

Огонь локализовали в 15:06. К тушению пожара привлекли 10 спасателей и 2 единицы техники.

Нурий Бзасежев

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