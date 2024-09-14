В Краснодаре на проспекте Гете произошло возгорание мусора
В Краснодаре на проспекте Гете произошло возгорание мусора на стройплощадке. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ
Сообщение о пожаре поступило дежурному в 14:49. Через минуту к месту вызова были оперативно отправлены подразделения спасательного гарнизона. Прибывшие пожарные установили, что происходит возгорание мусора на площади 200 кв. м.
Огонь локализовали в 15:06. К тушению пожара привлекли 10 спасателей и 2 единицы техники.