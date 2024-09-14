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В Сочи неделю продолжаются поиски пропавшей 15-летней девушки

В Сочи уже неделю продолжаются поиски пропавшей 15-летней девушки. Светлана Кейдун пропала 6 сентября, ее текущее местонахождение остается неизвестным, сообщается в Telegram-канале краевого отделения поискового отряда «Лиза Алерт».

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Рост пропавшей составляет 170 см, у нее худощавое телосложение, черные волосы. В день исчезновения девушка была одета в белую кофту и белые джинсы.

Информацию о возможном местонахождении пропавшей можно сообщить по горячей линии отряда: 8 800 700 5452 (звонок бесплатный).

Нурий Бзасежев

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