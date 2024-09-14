Ушел из жизни экс-глава Туапсинского района Виктор Кошель

Скончался заслуженный работник сельского хозяйства Кубани, почетный гражданин и бывший глава Туапсинского района Виктор Кошель. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава муниципалитета Сергей Бойко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Туапсинского района Сергея Бойко Фото: Telegram-канал главы Туапсинского района Сергея Бойко

«Десять лет Виктор Васильевич был главой Туапсинского района. Его знают, как крепкого хозяйственника, грамотного и принципиального руководителя, человека доброго и открытого»,— написал господин Бойко.

Он выразил соболезнования семье погибшего от имени администрации Туапсинского района. Глава района также отметил вклад Виктора Кошеля в развитие региона.

Нурий Бзасежев