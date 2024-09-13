Київ долг
«Ростсельмаш» отсудил более $7 млн у «Версатайл Украина»
Комбайновый завод «Ростсельмаш» добился в арбитражном суде Ростовской области решения о взыскании с компании «Версатайл Украина» (г. Киев) $6,8 млн и 245 млн руб. Это долги украинской компании, которая занималась реализацией техники ростовского завода в своей стране до 2022 года. По мнению юристов, «Ростсельмаш» может предъявить решение ростовского арбитража для исполнения на территории Украины, однако на реальное взыскание денег рассчитывать не стоит.
Фото: agropravda.com
Арбитражный суд Ростовской области принял решение о взыскании с компании «Версатайл Украина» порядка $7 млн и 245 млн руб. в пользу ООО «Комбайновый завод “Ростсельмаш”». Таким образом, суд удовлетворил иск ростовского завода, который был заявлен в марте этого года.
Как заявил «Ростсельмаш», в 2012 году он, в соответствии с договором с «Версатайл Украина», предоставил этой компании процентный заем со сроком погашения через год. Впоследствии срок неоднократно продлевался, последний раз — до октября 2022 года. Однако до настоящего времени заем не погашен в полном объеме.
«Ростсельмаш» включил в иск около $3,9 млн основного долга по займу плюс проценты. Заявленные же в иске 245 млн руб. являются задолженностью по контракту на поставку техники.
Контракт был заключен в 2011 году, в соответствии с ним «Ростсельмаш» поставлял «Версатайл Украине» комбайны, молотилки и другую технику, и часть этих поставок осталась неоплаченной.
По мнению Сергея Радченко из адвокатского бюро «Юг», «Ростсельмаш» в принципе может предъявить решение о взыскании долга с «Версатайл Украины» на территории Украины. Однако для исполнения решения его должен одобрить украинский суд, который найдет законные основания для отказа с учетом политических реалий в отношениях с РФ.
В компании «Ростсельмаш» на запрос «Ъ-Юг» с просьбой уточнить детали делового сотрудничества с украинской компанией оперативно не ответили.
Из публикаций в украинских интернет-СМИ следует, что «Версатайл Украина» занималась реализацией техники «Ростсельмаша» на территории Украины. В частности, издание Agropravda.com в 2014 году писало, что компания представила на местном рынке комбайн Versatile Torum 760 с двигателем Mercedes-Benz, который «производится в Ростове, но в Украину поставляются версии, адаптированные для рынка Европы и Северной Америки». Также в публикации говорится о продаже украинской компанией тракторов Versatile, прицепных и самоходных опрыскивателей этой же торговой марки.
«Ростсельмаш» получил права на использование марки Versatile после того, как в 2007 году приобрел завод BuhlerIndustries в Канаде, который выпускал тракторы Versatile. В 2015 году компания приняла решение о переносе производства в Ростовскую область.
В январе «Ростсельмаш» сообщил, что полностью вышел из BuhlerIndustries, продав 96,7% акций канадского предприятия турецкому производителю тракторов BasakTraktor.
В марте «Ростсельмаш» объявил о начале выпуска тракторов в Ростове.