Комбайновый завод «Ростсельмаш» добился в арбитражном суде Ростовской области решения о взыскании с компании «Версатайл Украина» (г. Киев) $6,8 млн и 245 млн руб. Это долги украинской компании, которая занималась реализацией техники ростовского завода в своей стране до 2022 года. По мнению юристов, «Ростсельмаш» может предъявить решение ростовского арбитража для исполнения на территории Украины, однако на реальное взыскание денег рассчитывать не стоит.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: agropravda.com Фото: agropravda.com

Арбитражный суд Ростовской области принял решение о взыскании с компании «Версатайл Украина» порядка $7 млн и 245 млн руб. в пользу ООО «Комбайновый завод “Ростсельмаш”». Таким образом, суд удовлетворил иск ростовского завода, который был заявлен в марте этого года.

Как заявил «Ростсельмаш», в 2012 году он, в соответствии с договором с «Версатайл Украина», предоставил этой компании процентный заем со сроком погашения через год. Впоследствии срок неоднократно продлевался, последний раз — до октября 2022 года. Однако до настоящего времени заем не погашен в полном объеме.

«Ростсельмаш» включил в иск около $3,9 млн основного долга по займу плюс проценты. Заявленные же в иске 245 млн руб. являются задолженностью по контракту на поставку техники.

Контракт был заключен в 2011 году, в соответствии с ним «Ростсельмаш» поставлял «Версатайл Украине» комбайны, молотилки и другую технику, и часть этих поставок осталась неоплаченной.

По мнению Сергея Радченко из адвокатского бюро «Юг», «Ростсельмаш» в принципе может предъявить решение о взыскании долга с «Версатайл Украины» на территории Украины. Однако для исполнения решения его должен одобрить украинский суд, который найдет законные основания для отказа с учетом политических реалий в отношениях с РФ.

В компании «Ростсельмаш» на запрос «Ъ-Юг» с просьбой уточнить детали делового сотрудничества с украинской компанией оперативно не ответили.

Из публикаций в украинских интернет-СМИ следует, что «Версатайл Украина» занималась реализацией техники «Ростсельмаша» на территории Украины. В частности, издание Agropravda.com в 2014 году писало, что компания представила на местном рынке комбайн Versatile Torum 760 с двигателем Mercedes-Benz, который «производится в Ростове, но в Украину поставляются версии, адаптированные для рынка Европы и Северной Америки». Также в публикации говорится о продаже украинской компанией тракторов Versatile, прицепных и самоходных опрыскивателей этой же торговой марки.

«Ростсельмаш» получил права на использование марки Versatile после того, как в 2007 году приобрел завод BuhlerIndustries в Канаде, который выпускал тракторы Versatile. В 2015 году компания приняла решение о переносе производства в Ростовскую область.

В январе «Ростсельмаш» сообщил, что полностью вышел из BuhlerIndustries, продав 96,7% акций канадского предприятия турецкому производителю тракторов BasakTraktor.

В марте «Ростсельмаш» объявил о начале выпуска тракторов в Ростове.

Вадим Водолазов