Мертвая рыба, пьяные черви и дыхание через анус

В Гарвардском университете в 34-й раз вручили Шнобелевскую премию — ее дают за самые неочевидные, а порой странные научные открытия. В этот раз среди них были: изучение дыхания млекопитающих через анус, исследование связи долгожительства с ошибками в документах и мошенничеством, попытки использования голубей для наведения ракет и эксперименты с напуганными коровами и кошками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Соучредитель журнала «Анналы невероятных исследований» Марк Абрахамс

Фото: Brian Snyder, Reuters Соучредитель журнала «Анналы невероятных исследований» Марк Абрахамс

Фото: Brian Snyder, Reuters

В Гарварде объявили лауреатов 34-й Шнобелевской премии (ее еще называют Игнобелевской). В этот раз она была вручена в десяти номинациях.

В 1991 году американский журнал Annals of Improbable Research учредил Ig Nobel Prize — антипод Нобелевской премии. Первоначальная формулировка — «за исследования, которые не могут или не должны быть воспроизведены». Теперь формулировку скорректировали: премия вручается за исследования, которые «сначала заставляют смеяться, а потом — думать». Шнобеля дают ежегодно, у премии нет постоянного списка номинаций и денежного эквивалента. Тем не менее церемония объявления лауреатов и награждения, проходящая по традиции в Театре Сандерса Гарвардского университета, остается одним из самых освещаемых событий в мире науки.

Шнобелевскую премию мира в этот раз получил ученый, который умер более 30 лет назад, за статью, опубликованную в 1960 году. Премия присуждена психологу Беррису Фредерику Скиннеру за «эксперименты по размещению живых голубей внутри ракет для того, чтобы направлять эти ракеты». Они были частью программы, запущенной во время Второй мировой войны — в рамках этой программы изучали возможность помещать разных птиц внутри ракет для наведения их на цели. Сам Скиннер называл эти эксперименты «безумными».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обладатели премии по физиологии

Фото: Brian Snyder, Reuters Обладатели премии по физиологии

Фото: Brian Snyder, Reuters

Шнобелевская премия по физиологии была вручена группе ученых из США и Японии, которые изучили возможности «энтерального дыхания млекопитающих» — иными словами, способности дышать с помощью кишечника и ануса в случае затруднений дыхания обычным способом. Ученые провели это исследование в 2021 году и обосновали его актуальность пандемией COVID-19, когда были заполнены аппараты искусственной вентиляции легких. Они провели эксперимент на мышах, крысах и свиньях и пришли к выводу, что после некоторых химических и механических вмешательств такое дыхание возможно.

Премия по медицине досталась ученым из Германии, Бельгии и Швейцарии, пришедшим к выводу, что прием плацебо с болезненными побочными эффектами может быть более эффективным, чем плацебо без подобных эффектов. В рамках эксперимента людям закапывали капли в нос, якобы содержащие фентанил, причем часть из них была нейтральна, а часть вызывала легкое жжение. Ученые пришли к выводу, что во втором случае у людей чаще было ощущение эффективного лечения, что могло влиять на их самочувствие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зрители принимают участие в «Потопе бумажных самолетиков»

Фото: Brian Snyder, Reuters Зрители принимают участие в «Потопе бумажных самолетиков»

Фото: Brian Snyder, Reuters

Премию по демографии получили ученые из Великобритании и Австралии, которые пришли к выводу, что большое количество сверхдолгожителей в разных регионах чаще всего объясняется ошибками в документах, отсутствием точных записей о рождении и махинациями с пенсионными схемами. Так, по их подсчетам, лишь у 18% сверхдолгожителей были свидетельства о рождении. А некоторые регионы, славящиеся долгожителями, такие как Сардиния или Окинава, отличались скорее бедностью, высоким уровнем преступности и низкой средней продолжительностью жизни, что также указывает скорее на мошенничество и ошибки в документах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лауреат Шнобелевской премии Кес Меликер

Фото: Brian Snyder, Reuters Лауреат Шнобелевской премии Кес Меликер

Фото: Brian Snyder, Reuters

Премию по ботанике получили американские и немецкие ученые за исследования того, как некоторые живые растения имитируют форму находящихся рядом с ними пластиковых цветов. Они изучали бокилу трехлистную — растение из Латинской Америки, известное своими способностями мимикрии под другие растения. Ученые выяснили, что она может мимикрировать не только под живые растения, но и под пластиковые.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лауреат Нобелевской премии по экономике 2007 года Эрик Маскин

Фото: Brian Snyder, Reuters Лауреат Нобелевской премии по экономике 2007 года Эрик Маскин

Фото: Brian Snyder, Reuters

Премия по биологии была присуждена за еще одно давнее исследование — опубликованную в 1939 году статью, в которой изучалось, в каких условиях коровы лучше дают молоко. В некоторых экспериментах на спину корове сажали кошку, а рядом периодически взрывали бумажные пакеты — так ученые пришли к выводу, что напуганные коровы дают меньше молока.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лауреат Нобелевской премии по экономике 2019 года Эстер Дюфло

Фото: Brian Snyder, Reuters Лауреат Нобелевской премии по экономике 2019 года Эстер Дюфло

Фото: Brian Snyder, Reuters

Группа ученых из Франции и Чили получила премию по анатомии за то, что они изучили, заворачиваются волосы у людей в Южном и Северном полушариях в одну сторону или в разные. Исследователи сравнили детей, родившихся во Франции и в Чили,— и не пришли к каким-то точным выводам, хотя и заметили некоторые особенности направления роста волос, которые чаще встречаются в Южном полушарии, чем в Северном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обладатель премии по физике Джеймс Ляо

Фото: Brian Snyder, Reuters Обладатель премии по физике Джеймс Ляо

Фото: Brian Snyder, Reuters

Премию по физике получил ученый из Флоридского университета, который исследовал, как плавает в реках форель, в том числе мертвая. Целью исследования было изучение строения тела и движений рыб во время плавания — эти знания могли бы быть полезны при конструировании судов и других плавательных аппаратов. Ученый в числе прочего отметил, что некоторые движения мертвой рыбы в воде «пугающе» похожи на то, как движется живая рыба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Один из авторов исследования по химии

Фото: Brian Snyder, Reuters Один из авторов исследования по химии

Фото: Brian Snyder, Reuters

Премия по химии досталась ученым из Франции и Нидерландов за «использование хроматографии для обнаружения пьяных и трезвых червей». Это исследование было проведено в рамках изучения свойств полимеров.

Лауреатами Шнобелевской премии по теории вероятности стали более 50 ученых из разных стран, которые пришли к выводу, что подкинутая монетка несколько чаще приземляется той же стороной, которой ее подкинули, чем наоборот. Для того чтобы сделать этот вывод, они совершили в общей сложности 350 757 подкидываний монет.

Яна Рождественская