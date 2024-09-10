Томский депутат Денис Ярмош сохранил мандат

Городская дума Томска не стала лишать мандата независимого депутата Дениса Ярмоша по итогам тайного голосования. Об этом сообщили несколько участников сессии муниципального парламента, которая проходит 10 сентября.

Соответствующее заявление, полученное муниципальным парламентом, подписано и. о. губернатора Николаем Руппелем. Как писал «Ъ-Сибирь», основанием для такого предложения стали ошибки в сведениях о доходах депутата. Вопрос о лишении господина Ярмоша депутатских полномочий гордума рассмотрела в закрытом режиме.

В начале сессии депутат Василий Еремин предложил исключить вопрос о лишении полномочий Дениса Ярмоша из повестки дня. «На конфликтной комиссии нам ни прокуратура, ни другие органы не доказали, что он украл деньги. Деньги одни и те же прошли по нескольким счетам, и образовалась некая сумма, которую он, якобы, не отразил. Хотя, на конец отчетного года доходы и расходы были указаны правильно»,— пояснил господин Еремин. Но это предложение не получило необходимого числа голосов.

Действующий созыв гордумы был избран в 2020 году. Денис Ярмош выиграл выборы в Лесном одномандатном избирательном округе №26. Он входит в состав депутатской «Группы местного самоуправления».

Валерий Лавский