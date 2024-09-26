Биометрия смотрит без улыбки

Как свидетельствует официальная статистика базы ЕМИСС, к началу сентября количество образцов биометрической идентификации достигло 74,9 млн, тогда как пару лет назад их было менее 250 тыс. На такие внушительные цифры госсистеме удалось выйти за счет импорта данных от участников рынка. Например, Сбербанк передал в ЕБС около 30 млн биометрических персональных данных. Как пояснили в Минцифре, процесс импорта был завершен в декабре 2023 года. В 2024 году ежемесячная динамика показывает, что в августе прирост по объему был минимальным в этом году и составил около 105 тыс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ольга Шерункова

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Ольга Шерункова

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

На фоне этих космических цифр результаты использования биометрии пока не выглядят впечатляющими. Так, наиболее богатый опыт «оплаты лицом» есть у Сбербанка. Однако к августу 2024 года, то есть за год с момента запуска сервиса, им воспользовались лишь более 1 млн клиентов из 30 млн подключенных к сервису. К системе оплаты за проезд биометрией в московском метро в конце апреля 2024 года были подключены всего больше 340 тыс. пользователей, сообщал «Интерфакс». В конце 2022 года пользователей было 220 тыс. человек.

Но главный вопрос не в числе активных пользователей сейчас, а в том, как будет наполняться база в будущем. Во-первых, источники “Ъ” утверждают, что есть существенное перекрытие по базам, которые власти получили от банков, а счет задвоенных данных может идти на десятки миллионов, и реальных слепков может быть в 1,5–2 раза меньше, чем официально заявлено. Во-вторых, срок использования слепков ограничен 2–5 годами. Срок в 2–3 года установлен для «упрощенной» биометрии и той, например, которую граждане сдали через официальное приложение, 5 лет — для так называемой подтвержденной биометрии, которую граждане сдавали очно в банках. Но это обновление сугубо добровольное.

На этом фоне не теряют свою актуальность и попытки популяризировать биометрию за счет потребительского опыта. Так, например, власти готовят законопроект по продаже напитков с возрастным ограничением по биометрии, в том числе энергетиков. До конца года планируют расширять оплату в метро еще в трех городах. Россияне смогут проходить в бизнес-залы по биометрии, а проживающие за рубежом смогут дистанционно подтвердить право на пенсию. А при этом по некоторым оценкам через несколько лет в базе ЕБС останутся около 10–15 млн образцов.

Возможно, чтобы изменить ситуацию, государству необходимо поменять отношение к биометрии. Ведь прошлогодний опрос ВЦИОМа показывал преобладание нейтрально-отрицательного отношения к ней: 32% россиян негативно отнеслись к сдаче биометрии. Или, как обычно, придется обращаться к коммерческим банкам, у которых есть богатый опыт сбора биометрических данных для своих нужд.

Ольга Шерункова, старший корреспондент отдела финансов