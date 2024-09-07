Минэкономики Киргизии объяснило запрет платежей без реальных поставок товаров

Министр экономики Киргизии Данияр Амангельдиев заявил, что новый порядок проведения платежей местными банками необходим, чтобы добиться прозрачности финансовых потоков и удешевить трансакции. 6 сентября Национальный банк Киргизии запретил проводить платежи без реальных поставок товаров в страну.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Данияр Амангельдиев

Фото: Министерство экономики и коммерции КР Данияр Амангельдиев

Фото: Министерство экономики и коммерции КР

«Это сделано для упорядочения торговых потоков. Без реальной поставки — это упростит, окажет помощь нашим предпринимателям именно в проведении платежей. У банков будет ясная картина: получится отсечь сомнительные операции»,— сообщил господин Амангельдиев «РИА Новости».

Министр рассказал, что в Киргизии по решению правительства создана специальная компания, которая будет отвечать «за нормальное проведение трансакций». Благодаря решению Нацбанка, подчеркнул Данияр Амангельдиев, банкам будут проще решать вопрос комплаенса.

Согласно постановлению Нацбанка Киргизии, ограничение на проведение платежей местными банками без поставок товаров действует в течение года. Решение принято «в целях обеспечения экономической безопасности и поддержания финансовой стабильности». Исключения для киргизских банков составляют уполномоченные госкомпании. Их перечень определит правительство Киргизии.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ FM» «Киргизия проследит за поставками».