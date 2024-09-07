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Коммерсантъ FM
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«Иногда нужно быть безжалостным»

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер — в 10 цитатах

«Ъ» продолжает проект о взглядах мировых лидеров. Герой этого выпуска — Кир Стармер, в июле сменивший Риши Сунака на посту премьер-министра Великобритании.

Рисунок: Константин Куксо, Коммерсантъ

Рисунок: Константин Куксо, Коммерсантъ

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О родителях
Об отцовстве
О вегетарианстве
О любви к футболу
О религии
О музыке
Об антисемитизме
О несправедливости
О лидерстве
О переменах
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О родителях

«Мой отец был слесарем-инструментальщиком до того, как вышел на пенсию, так что он всю жизнь проработал на фабрике. Моя мама была медсестрой, прежде чем стала инвалидом. У нас было не так много денег, и мои родители больше симпатизировали лейбористам. Это создало атмосферу, в которой развивалось мое мышление, поэтому мои корни прочно закрепились в сфере социальной справедливости».

В интервью On The Hill, 22 ноября 2015 года.

Об отцовстве

«Это фантастика. Это приносит мне настоящую гордость и радость. Я люблю проводить время с детьми… Как только я вхожу в дверь, я — папа, и все. Остальное нужно оставить за дверью».

В интервью Vogue, 5 июля 2024 года.

О вегетарианстве

«У нас дома нет ни мяса, ни рыбы, мы их просто не готовим... Когда нашему сыну исполнилось десять, мы сказали: "Ты можешь делать то, что хочешь", и он ответил: "Отлично", так что теперь, когда мы уходим из дома, он заказывает KFC или McDonald’s».

В интервью подкасту Table Manners, 26 июля 2023 года.

О любви к футболу

«Я играю в футбол дважды в неделю с десяти лет, почти как религиозный фанатик».

В интервью On The Hill, 22 ноября 2015 года.

О религии

«Я неверующий, я не верю в Бога — но я вижу силу веры и то, как она объединяет людей».

В интервью The Sunday Times Magazine, 2021 год.

О музыке

«Я действительно думаю, что мы упустили из виду ценность искусства и музыки в нашей системе образования. Я полон решимости это изменить. Не только потому, что я учился музыке и знаю, насколько это может быть полезно, но и из-за ключевых жизненных навыков, которые она дает: уверенности, креативности, дисциплине».

В интервью Esquire, 5 июля 2024 года.

Об антисемитизме

«Антисемитизм был пятном на Лейбористской партии. Я хочу снова извиниться и повторить свое обещание вырвать этот яд с корнем… Принцип того, чего я хочу добиться, ясен: если вы антисемит, вы не можете и не должны быть в Лейбористской партии. Никаких "если", никаких "но"».

В интервью Evening Standard, 7 апреля 2020 года.

О несправедливости

«Я никогда не приму людей, которые смотрят на других свысока из-за их академических способностей. Для меня это не мелкая несправедливость. Это заводит меня».

В интервью The Independent, 9 июля 2024 года.

О лидерстве

«Иногда нужно быть безжалостным, чтобы быть хорошим лидером».

В интервью Esquire, 5 июля 2024 года.

О переменах

«Каждому, безусловно, ясно, что нашей стране нужна большая перезагрузка. Повторное открытие того, кто мы есть... Одной из самых сильных сторон этой страны всегда была наша способность находить путь к более спокойным водам. И все же это зависит от политиков, особенно тех, кто выступает за стабильность и умеренность, как я, осознающих, когда нам следует изменить курс».

В обращении к нации после вступления в должность премьер-министра, 7 июля 2024 года.

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Авторы-составители: Дмитрий Квасов, Василий Кузнецов

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