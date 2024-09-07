«Иногда нужно быть безжалостным»

«Каждому, безусловно, ясно, что нашей стране нужна большая перезагрузка. Повторное открытие того, кто мы есть... Одной из самых сильных сторон этой страны всегда была наша способность находить путь к более спокойным водам. И все же это зависит от политиков, особенно тех, кто выступает за стабильность и умеренность, как я, осознающих, когда нам следует изменить курс».

В обращении к нации после вступления в должность премьер-министра, 7 июля 2024 года.