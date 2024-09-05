Не сделать из прилавка барьер

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Как на ВЭФ обсуждали российско-китайский бизнес

Во второй день ВЭФ участники активно обсуждали перспективы ведения бизнеса с Китаем — санкции заметно ограничили присутствие делегаций из других стран, ранее активно посещавших форум. Китайский же бизнес наращивает присутствие на российском рынке. Однако обратный процесс — вхождение российских компаний на рынок КНР — осложняется высокой конкуренцией и необходимостью адаптации продукции под китайских потребителей. Также продолжают беспокоить бизнес проблемы с расчетами — переход на нацвалюты не избавил контрагентов от санкционных рисков. Барьерами выступают и необходимость цифровизации логистики, и перспективы более жесткого климатического контроля.

По словам главы Российского экспортного центра Вероники Никишиной, российским компаниям следует быть готовыми к высокой конкуренции на внутреннем рынке КНР

По словам главы Российского экспортного центра Вероники Никишиной, российским компаниям следует быть готовыми к высокой конкуренции на внутреннем рынке КНР

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По словам главы Российского экспортного центра Вероники Никишиной, российским компаниям следует быть готовыми к высокой конкуренции на внутреннем рынке КНР

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Для российских компаний конкуренция на китайском рынке остается высокой, несмотря на его огромные возможности, заявила в четверг в ходе двустороннего диалога глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина. Мешают выходу компаний из РФ на рынок КНР незнание языка и сложности адаптации к предпочтениям потребителей. «Продукцию необходимо адаптировать под рекомендации китайских партнеров — в частности, дорабатывать упаковку и использовать местные информационные ресурсы»,— заметила госпожа Никишина.

Число китайских компаний, зарегистрированных в РФ, напротив, активно растет: в прошлом году оно увеличилось на 20%, до 9,5 тыс. (одной из самых популярных сессий среди китайских участников оказалось обсуждение цепочек поставок в автопроме). На пленарной сессии заместитель председателя КНР Хань Чжэн (он возглавил делегацию КНР на форуме) заявил, что «власти Китая поддерживают инвестиции компаний в мировую экономику, в том числе в Россию и конкретно в ДФО».

Рост торговли, впрочем, тормозят санкционные ограничения: за полгода ее оборот увеличился на 1,8%, до $136 млрд (в прошлом году — более чем на четверть).

Для упрощения расчетов в РЭЦ рассчитывают на более широкое применение неттинга — когда расчеты происходят через взаимозачеты сбалансированных объемов экспорта и импорта. Но для балансировки поставок в обе стороны требуется партнерство с крупными китайскими дистрибуторами, заметила Вероника Никишина.

В торговле с КНР доля расчетов в нацвалютах уже превышает 95%, но и это не позволяет решить проблемы с платежами: китайские банки опасаются вторичных санкций, и китайские контрагенты российских компаний видят риски даже в расчетах в рублях и юанях. «С конца 2023 года наблюдаем взрывной спрос со стороны китайских компаний по открытию счетов, количество заявок увеличилось в тысячи раз, фактически мы теперь некий расчетный хаб между нашими странами. Увеличили количество сотрудников в четыре раза, расширили площади»,— перечислила старший вице-президент ВТБ Ольга Баша (среди российских банков только у ВТБ есть лицензия для работы на китайском банковском рынке).

Компании, впрочем, обеспокоены не только трудностями с проведением платежей, но и инфраструктурными ограничениями в логистике, недостаточной цифровизацией поставок (в том числе трансграничных), а также перспективами ужесточения климатического регулирования — сейчас каждая третья тонна выбросов приходится на Китай, Россия же по общему их объему занимает третье место в мире.

Владимир Путин принял участие в пленарном заседании ВЭФ

Введения аналога европейского CBAM (трансграничного налога для углеродоемкой продукции) в Китае эксперты не ждут, однако компании могут натолкнуться на барьеры по мере увеличения разрыва в регулировании (в Китае действуют обязательная и добровольная системы торговли выбросами — первая распространяется только на электроэнергетику, в России квоты пока применяются лишь на Сахалине в рамках эксперимента по достижению углеродной нейтральности). «Цели по ограничению выбросов могут быть установлены и в отношении импорта, китайские компании также могут учитывать углеродный след по всей цепочке, если будут стремиться снизить его,— предположил заведующий лабораторией экономики изменения климата НИУ ВШЭ Игорь Макаров.— Регулирование в Китае жестче и разветвленнее — есть отрасли, которые нужно ограничить или ликвидировать, и те, производство в которых, напротив, стимулируется. Углеродоемкость российской экономики за последние годы, напротив, не меняется».

Глава РСПП Александр Шохин призвал следить за климатическими трендами и сообщил, что углеродное регулирование включено в нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика».

По его словам, российская сторона рассчитывает на запуск углеродного рынка в рамках БРИКС (это позволит торговать углеродными единицами) и предлагает Китаю заключить двустороннее соглашение, позволяющее передавать результаты сокращения выбросов между странами для достижения целей Парижского соглашения.

Дмитрий Дризе о тезисах Владимира Путина на ВЭФ

Дмитрий Дризе о тезисах Владимира Путина на ВЭФ

«Запроса на углеродный след продукции пока нет, поэтому мы экспериментируем с инструментами на маленьких объемах»,— отметила заместитель гендиректора по устойчивому развитию и корпоративным вопросам «Удоканской меди» Юлия Шабала. «Среднесетевая российская генерация сейчас хорошо выглядит, но что будет через десять лет — вопрос, поэтому тему нужно эскалировать и сейчас»,— добавила она. Сократить выбросы компании могут как за счет перевода техники на другие источники энергии, так и за счет покупки «зеленых» сертификатов. В «Русале», в свою очередь, отмечают рост спроса на низкоуглеродную продукцию, это позволяет наращивать долю рынка, отметила директор по устойчивому развитию компании Елена Мякотникова.

Татьяна Едовина, Владивосток

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Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарной сессии ВЭФ

Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарной сессии ВЭФ

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Министр энергетики РФ Сергей Цивилев (в центре)

Министр энергетики РФ Сергей Цивилев (в центре)

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Министр спорта РФ Михаил Дегтярев (в центре)

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев (в центре)

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Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй

Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй

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Митрополит Владивостокский и Приморский Владимир (в центре)

Митрополит Владивостокский и Приморский Владимир (в центре)

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Представитель МИД России Мария Захарова

Представитель МИД России Мария Захарова

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Гость форума с газетой «Ъ»

Гость форума с газетой «Ъ»

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Гендиректор ГТЛК Евгений Дитрих (слева) и министр культуры РФ Ольга Любимова

Гендиректор ГТЛК Евгений Дитрих (слева) и министр культуры РФ Ольга Любимова

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Председатель правления ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон (в центре) и гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев

Председатель правления ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон (в центре) и гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Зампредседателя Госдумы Ирина Яровая и первый вице-президент АО «Русская медная компания» Олег Сиенко (в центре)

Зампредседателя Госдумы Ирина Яровая и первый вице-президент АО «Русская медная компания» Олег Сиенко (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Слева направо: премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, зампредседателя КНР Хань Чжэн, телеведущая Александра Суворова и президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии ВЭФ

Слева направо: премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, зампредседателя КНР Хань Чжэн, телеведущая Александра Суворова и президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии ВЭФ

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Гендиректор АО ДОМ.РФ Виталий Мутко

Гендиректор АО ДОМ.РФ Виталий Мутко

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Участники форума

Участники форума

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Трансляция выступления главы ВЭБ.РФ Игоря Шувалова на сессии «Ресурсы для будущего»

Трансляция выступления главы ВЭБ.РФ Игоря Шувалова на сессии «Ресурсы для будущего»

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Выступление сводного хора Владивостокской епархии в рамках фестиваля культуры «Владивостокские сезоны»

Выступление сводного хора Владивостокской епархии в рамках фестиваля культуры «Владивостокские сезоны»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарной сессии

Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарной сессии

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Глава Роспотребнадзора Анна Попова

Глава Роспотребнадзора Анна Попова

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Слева направо: посол РФ в КНР Игорь Моргулов, министр экономического развития РФ Максим Решетников и министр транспорта РФ Роман Старовойт перед началом встречи президента РФ Владимира Путина с зампредседателя КНР Хань Чжэном

Слева направо: посол РФ в КНР Игорь Моргулов, министр экономического развития РФ Максим Решетников и министр транспорта РФ Роман Старовойт перед началом встречи президента РФ Владимира Путина с зампредседателя КНР Хань Чжэном

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Зампредседателя КНР Хань Чжэн (слева) и президент России Владимир Путин во время встречи в рамках форума

Зампредседателя КНР Хань Чжэн (слева) и президент России Владимир Путин во время встречи в рамках форума

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Участник форума на лестнице с изображением амурского тигра в Дальневосточном федеральном университете

Участник форума на лестнице с изображением амурского тигра в Дальневосточном федеральном университете

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Слева направо: глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и замруководителя АП Максим Орешкин перед началом встречи президента РФ Владимира Путина с зампредседателя КНР Хань Чжэном

Слева направо: глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и замруководителя АП Максим Орешкин перед началом встречи президента РФ Владимира Путина с зампредседателя КНР Хань Чжэном

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Вице-премьер РФ Виталий Савельев (в центре) и министр транспорта РФ Роман Старовойт (справа) на сессии «На Восток! Маршруты нового времени»

Вице-премьер РФ Виталий Савельев (в центре) и министр транспорта РФ Роман Старовойт (справа) на сессии «На Восток! Маршруты нового времени»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Набережная кампуса Дальневосточного федерального университета

Набережная кампуса Дальневосточного федерального университета

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Министр экономического развития РФ Максим Решетников

Министр экономического развития РФ Максим Решетников

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Вице-премьер РФ, глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко

Вице-премьер РФ, глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Стенд компании «Удоканская медь»

Стенд компании «Удоканская медь»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Стенд производителя шин Kama Tyres

Стенд производителя шин Kama Tyres

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Гости форума

Гости форума

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев на заседании «Новая энергия Дальнего Востока»

Гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев на заседании «Новая энергия Дальнего Востока»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Гости форума в павильоне «Сахалин»

Гости форума в павильоне «Сахалин»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Выступление музыкантов на церемонии открытия выставки «Улица Дальнего Востока» на набережной кампуса Дальневосточного федерального университета

Выступление музыкантов на церемонии открытия выставки «Улица Дальнего Востока» на набережной кампуса Дальневосточного федерального университета

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Павильон Республики Бурятия

Павильон Республики Бурятия

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Участники форума

Участники форума

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Участница церемонии открытия выставки «Улица Дальнего Востока» на набережной кампуса Дальневосточного федерального университета

Участница церемонии открытия выставки «Улица Дальнего Востока» на набережной кампуса Дальневосточного федерального университета

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Фотограф на встрече президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом

Фотограф на встрече президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев и двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян на сессии «Смена вех в мировом спорте. Формируя наш ответ»

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев и двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян на сессии «Смена вех в мировом спорте. Формируя наш ответ»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Основатель и гендиректор компании Wildberries Татьяна Бакальчук

Основатель и гендиректор компании Wildberries Татьяна Бакальчук

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Участник форума

Участник форума

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

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Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарной сессии ВЭФ

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Министр энергетики РФ Сергей Цивилев (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Митрополит Владивостокский и Приморский Владимир (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Представитель МИД России Мария Захарова

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Гость форума с газетой «Ъ»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Гендиректор ГТЛК Евгений Дитрих (слева) и министр культуры РФ Ольга Любимова

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Председатель правления ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон (в центре) и гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Зампредседателя Госдумы Ирина Яровая и первый вице-президент АО «Русская медная компания» Олег Сиенко (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Слева направо: премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, зампредседателя КНР Хань Чжэн, телеведущая Александра Суворова и президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии ВЭФ

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Гендиректор АО ДОМ.РФ Виталий Мутко

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Участники форума

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Трансляция выступления главы ВЭБ.РФ Игоря Шувалова на сессии «Ресурсы для будущего»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Выступление сводного хора Владивостокской епархии в рамках фестиваля культуры «Владивостокские сезоны»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарной сессии

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Глава Роспотребнадзора Анна Попова

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Слева направо: посол РФ в КНР Игорь Моргулов, министр экономического развития РФ Максим Решетников и министр транспорта РФ Роман Старовойт перед началом встречи президента РФ Владимира Путина с зампредседателя КНР Хань Чжэном

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Зампредседателя КНР Хань Чжэн (слева) и президент России Владимир Путин во время встречи в рамках форума

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Участник форума на лестнице с изображением амурского тигра в Дальневосточном федеральном университете

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Слева направо: глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и замруководителя АП Максим Орешкин перед началом встречи президента РФ Владимира Путина с зампредседателя КНР Хань Чжэном

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Вице-премьер РФ Виталий Савельев (в центре) и министр транспорта РФ Роман Старовойт (справа) на сессии «На Восток! Маршруты нового времени»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Набережная кампуса Дальневосточного федерального университета

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Министр экономического развития РФ Максим Решетников

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Вице-премьер РФ, глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Стенд компании «Удоканская медь»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Стенд производителя шин Kama Tyres

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Гости форума

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев на заседании «Новая энергия Дальнего Востока»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Гости форума в павильоне «Сахалин»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Выступление музыкантов на церемонии открытия выставки «Улица Дальнего Востока» на набережной кампуса Дальневосточного федерального университета

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Павильон Республики Бурятия

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Участники форума

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Участница церемонии открытия выставки «Улица Дальнего Востока» на набережной кампуса Дальневосточного федерального университета

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Фотограф на встрече президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев и двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян на сессии «Смена вех в мировом спорте. Формируя наш ответ»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Основатель и гендиректор компании Wildberries Татьяна Бакальчук

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Участник форума

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

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