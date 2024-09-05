Не сделать из прилавка барьер

Во второй день ВЭФ участники активно обсуждали перспективы ведения бизнеса с Китаем — санкции заметно ограничили присутствие делегаций из других стран, ранее активно посещавших форум. Китайский же бизнес наращивает присутствие на российском рынке. Однако обратный процесс — вхождение российских компаний на рынок КНР — осложняется высокой конкуренцией и необходимостью адаптации продукции под китайских потребителей. Также продолжают беспокоить бизнес проблемы с расчетами — переход на нацвалюты не избавил контрагентов от санкционных рисков. Барьерами выступают и необходимость цифровизации логистики, и перспективы более жесткого климатического контроля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По словам главы Российского экспортного центра Вероники Никишиной, российским компаниям следует быть готовыми к высокой конкуренции на внутреннем рынке КНР

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ По словам главы Российского экспортного центра Вероники Никишиной, российским компаниям следует быть готовыми к высокой конкуренции на внутреннем рынке КНР

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Для российских компаний конкуренция на китайском рынке остается высокой, несмотря на его огромные возможности, заявила в четверг в ходе двустороннего диалога глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина. Мешают выходу компаний из РФ на рынок КНР незнание языка и сложности адаптации к предпочтениям потребителей. «Продукцию необходимо адаптировать под рекомендации китайских партнеров — в частности, дорабатывать упаковку и использовать местные информационные ресурсы»,— заметила госпожа Никишина.

Число китайских компаний, зарегистрированных в РФ, напротив, активно растет: в прошлом году оно увеличилось на 20%, до 9,5 тыс. (одной из самых популярных сессий среди китайских участников оказалось обсуждение цепочек поставок в автопроме). На пленарной сессии заместитель председателя КНР Хань Чжэн (он возглавил делегацию КНР на форуме) заявил, что «власти Китая поддерживают инвестиции компаний в мировую экономику, в том числе в Россию и конкретно в ДФО».

Рост торговли, впрочем, тормозят санкционные ограничения: за полгода ее оборот увеличился на 1,8%, до $136 млрд (в прошлом году — более чем на четверть).

Для упрощения расчетов в РЭЦ рассчитывают на более широкое применение неттинга — когда расчеты происходят через взаимозачеты сбалансированных объемов экспорта и импорта. Но для балансировки поставок в обе стороны требуется партнерство с крупными китайскими дистрибуторами, заметила Вероника Никишина.

В торговле с КНР доля расчетов в нацвалютах уже превышает 95%, но и это не позволяет решить проблемы с платежами: китайские банки опасаются вторичных санкций, и китайские контрагенты российских компаний видят риски даже в расчетах в рублях и юанях. «С конца 2023 года наблюдаем взрывной спрос со стороны китайских компаний по открытию счетов, количество заявок увеличилось в тысячи раз, фактически мы теперь некий расчетный хаб между нашими странами. Увеличили количество сотрудников в четыре раза, расширили площади»,— перечислила старший вице-президент ВТБ Ольга Баша (среди российских банков только у ВТБ есть лицензия для работы на китайском банковском рынке).

Компании, впрочем, обеспокоены не только трудностями с проведением платежей, но и инфраструктурными ограничениями в логистике, недостаточной цифровизацией поставок (в том числе трансграничных), а также перспективами ужесточения климатического регулирования — сейчас каждая третья тонна выбросов приходится на Китай, Россия же по общему их объему занимает третье место в мире.

Введения аналога европейского CBAM (трансграничного налога для углеродоемкой продукции) в Китае эксперты не ждут, однако компании могут натолкнуться на барьеры по мере увеличения разрыва в регулировании (в Китае действуют обязательная и добровольная системы торговли выбросами — первая распространяется только на электроэнергетику, в России квоты пока применяются лишь на Сахалине в рамках эксперимента по достижению углеродной нейтральности). «Цели по ограничению выбросов могут быть установлены и в отношении импорта, китайские компании также могут учитывать углеродный след по всей цепочке, если будут стремиться снизить его,— предположил заведующий лабораторией экономики изменения климата НИУ ВШЭ Игорь Макаров.— Регулирование в Китае жестче и разветвленнее — есть отрасли, которые нужно ограничить или ликвидировать, и те, производство в которых, напротив, стимулируется. Углеродоемкость российской экономики за последние годы, напротив, не меняется».

Глава РСПП Александр Шохин призвал следить за климатическими трендами и сообщил, что углеродное регулирование включено в нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика».

По его словам, российская сторона рассчитывает на запуск углеродного рынка в рамках БРИКС (это позволит торговать углеродными единицами) и предлагает Китаю заключить двустороннее соглашение, позволяющее передавать результаты сокращения выбросов между странами для достижения целей Парижского соглашения.

«Запроса на углеродный след продукции пока нет, поэтому мы экспериментируем с инструментами на маленьких объемах»,— отметила заместитель гендиректора по устойчивому развитию и корпоративным вопросам «Удоканской меди» Юлия Шабала. «Среднесетевая российская генерация сейчас хорошо выглядит, но что будет через десять лет — вопрос, поэтому тему нужно эскалировать и сейчас»,— добавила она. Сократить выбросы компании могут как за счет перевода техники на другие источники энергии, так и за счет покупки «зеленых» сертификатов. В «Русале», в свою очередь, отмечают рост спроса на низкоуглеродную продукцию, это позволяет наращивать долю рынка, отметила директор по устойчивому развитию компании Елена Мякотникова.

Татьяна Едовина, Владивосток