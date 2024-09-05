Семь неотъемлемых компонентов безопасности атомных электростанций

Регламент

1. Физическая целостность производственных объектов станции.

2. Постоянное и полноценное функционирование систем безопасности.

3. Способность персонала выполнять свои обязанности и принимать решения без излишнего давления.

4. Надежное внешнее электроснабжение.

5. Бесперебойная работа логистических цепочек.

6. Эффективная работа систем радиационного контроля, а также аварийного обеспечения.

7. Обеспечение надежной связи с регулирующими органами и иными сторонами, способными повлиять на обстановку вокруг АЭС.