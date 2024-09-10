Операция «цифровизация»

Когда на поля Татарстана выйдут тракторы-беспилотники, насколько в республике сократилась смертность в ДТП и как победить в конкурсе «IТ-лидер», в интервью Review KAZAN DIGITAL WEEK рассказал один из инициаторов этого международного форума, президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Академии Наук РТ Фото: пресс-служба Академии Наук РТ

— Цифровизация в сфере госуслуг совершила в последние годы прорыв, заметный каждому жителю республики. Почему в других сферах такого не происходит?

— Действительно, госуслуги — это один из самых востребованных сегодня цифровых сервисов. Он работает в интересах всего населения, имеющего доступ к средствам телекоммуникации, упрощает решение жизненно важных вопросов взаимодействия с исполнительной властью. По данным на конец 2023 года, 99% домохозяйств республики имеют доступ к интернету, из них 98,5% — к широкополосному, 93,2% располагают компьютерами и планшетами, а уровень получения госуслуг в электронном виде составляет уникальные для российских регионов 98,2%.

Но это совсем не означит, что в отраслевой цифровизации прорывов нет.

Затраты татарстанских предприятий и организаций без учета субъектов малого бизнеса на внедрение и использование цифровых технологий в минувшем году достигли 72,5 млрд рублей, что на 22,2% выше показателя предыдущего года. В сегменте информационно-коммуникационных технологий отгружено товаров и услуг на 85,2 млрд рублей.

Спрос на отраслевых специалистов по цифровым технологиям на конец прошлого года составил 6,7 тыс. человек и продолжает расти. И еще пара показателей: доля организаций, использующих облачные сервисы, составляет в РТ 35,2%, а в РФ — 33,2% от общего числа организаций-пользователей цифровых технологий.

Закономерно, что ежегодно 10 тематических направлений Kazan Digital Week являются цифровыми решениями, определяющими и сегодняшний день, и перспективу инновационного развития России. Арсенал цифровых технологических решений, сервисов, специализированного ПО и программно-аппаратных комплексов автоматизации управленческих, производственных и бизнес-процессов есть практически у каждого татарстанского производителя материальных ценностей и социально значимых услуг.

Информационно-коммуникационные технологии, наукоемкая продукция и услуги наших компаний-разработчиков и производителей пользуются высоким спросом как в республике и российских регионах, так и в прогрессивных странах ближнего и дальнего зарубежья.

— «КАМАЗ» отправил на федеральную трассу М-11«Москва — Санкт-Петербург» 6 беспилотных большегрузов. Как они себя показали «в полях»?

— Да, беспилотные грузовые автомобили «КАМАЗ» выполняют коммерческие грузоперевозки. Они по итогам года уже перевезли более 9 тыс. тонн груза (и, кстати, ни разу не попали в ДТП). К концу года планируем довести их число до 18.

Ускорит прогресс в этой сфере то, что в 2023 году в Татарстане завершили основные работы по созданию интеллектуальной инфраструктуры для тестирования автомобилей-беспилотников. Она расположена на территории ОЭЗ «Алабуга».

— Когда беспилотные автомобили выедут на другие дороги?

— Поставлена задача добиться максимального уровня автоматизации для всех дорог общего пользования к 2035 году, поэтому «КАМАЗ» одновременно развивает два направления: снижение степени участия водителя в управлении транспортом и расширение зон эксплуатации беспилотных машин.

— Кроме большегрузов, какой еще транспорт обучат работать без водителей?

— В КФУ совместно с Минским тракторным заводом и его татарстанским представительством с 2022 года разрабатываются системы автоматизации тракторной техники. Это делается в рамках проекта «Приоритет-2030».

— Специалисты Иннополиса как-то подключаются?

— Да, с 2018 года в Университете Иннополис при поддержке АНО «Платформа НТИ» функционирует Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники. В нем создаются решения по наземному, летательному и подводному беспилотному транспорту в интересах транспортной отрасли. Среди них беспилотная дорожно-строительная и спецтехника, модули распознавания и планирования для перевозок по бездорожью с учетом обхода препятствий и непроходимых участков. В списке и технологии дистанционного управления и мониторинга, и методы компьютерного зрения для беспилотников.

Центр в Университете Иннополис также разрабатывает летающие беспилотники для мониторинга, контроля дорожного движения, доставки и навигации.

— Смертность на дорогах страны по-прежнему превышает показатели в Европе. Одно из решений проблемы — внедрение и масштабирование интеллектуальных транспортных систем. Как развиваются ИТС?

— Речь идет не только об адаптивном светофорном регулировании дорожного движения, когда подбираются фазы светофоров в зависимости от дорожной обстановки. Это, во-первых, системы контроля нарушений правил дорожного движения, благодаря которым госавтоинспекторы добиваются снижения аварийности и тяжести ДТП на дорогах.

Во-вторых, комплексы фотовидеофиксации. Они обрабатывают нарушения правил дорожного движения, имеющие прямое влияние на безопасность. В списке — превышение установленной скорости движения, движение транспорта по встречной полосе, нарушение правил проезда перекрестков, езда без пристегнутого ремня безопасности.

В республике работает 1017 комплексов фиксации, из которых 844 стационарных, 155 передвижных и 18 мобильных. Сравните, в 2008 году посредством фотовидеофиксации было возбуждено 34 тыс. дел об административных правонарушениях, а в 2023 году уже 7,6 млн.

— Как это отражается на показателях безопасности на дорогах?

— Число погибших в ДТП сократилось более чем в два раза: с 713 в 2008-м до 279 в 2023 году. Кстати, нынче относительно прошлого года, когда зарегистрировали 306 случаев, показатель снизился на 61. Мы наблюдаем снижение социального риска (числа погибших в ДТП на 100 тыс. населения) с 9,45 в 2019-м до 6,97 в минувшем году. Такая цифра — одна из самых низких в стране.

Но к ИТС также относятся системы весового контроля транспорта, с помощью которых обеспечивается сохранность основных дорожных магистралей и, как следствие, повышается их безопасность.

Помимо этого, в Татарстане активно применяется транспортное моделирование, которое позволяет проактивно, на основе расчетов и моделей вносить организационные и технические изменения в транспортную систему города Казани.

— Какая задача стоит перед интеллектуальными транспортными системами сейчас?

— Особенность нашей республики в том, что мы достаточно давно и децентрализованно создавали подсистемы ИТС, и есть сложности в интеграции различных систем. Поэтому текущая цель состоит в объединении действующих источников сбора данных в единое пространство.

Для повышения эффективности работы по стандартизации в области ИИ на национальном и международном уровнях был создан Технический комитет 164 «Искусственный интеллект». Один из подкомитетов ТК — ПК03 «Искусственный интеллект в дорожно-транспортном комплексе» — работает по направлениям стандартизации подтверждения качества ИТС и др. Участниками ПК03 являются компании «СберАвтоТех», «Яндекс», «Симетра», «ТраффикДата» и другие, ФГУП «НАМИ», а также ряд вузов РФ.

В результате работы ТК утвержден целый ряд стандартов, содержащих требования к использованию ИИ на автотранспорте, — для диагностирования транспорта, управления его движением, управления интеллектуальной транспортной инфраструктурой.

— Автоматизированная система — целая вселенная. Специалистов по ее обслуживанию хватает?

— Нет, наблюдается их дефицит. Республике нужны квалифицированные транспортные инженеры. Для решения этой задачи в республике организована базовая кафедра ИТС при КНИТУ-КАИ и направления подготовки при КГАСУ.

Оправдает ли надежды Kazan Digital Week

— Kazan Digital Week в 2024 году пройдет в четвертый раз, 9-11 сентября Вы один из инициаторов его создания. В чем специфика сегодняшнего форума?

— Можно сказать, Kazan Digital Week в этом году началась задолго до первого дня работы мероприятия. Была создана насыщенная деловая программа с семинарами, круглыми столами. Многочисленные конференции, дискуссии, мастер-классы проходят и на самом форуме.

— Какие события форума ключевые?

— В частности, Demo Day. Это мероприятие посвящено показу новейших разработок и проектов от стартапов, где участники демонстрируют свои инновационные продукты, обмениваются опытом и получают обратную связь от экспертов.

Также на форуме состоится финал 3-й Всероссийской студенческой кибербитвы. Задача кибербитвы — популяризация и развитие общероссийского образовательного проекта в области кибербезопасности. Кстати, количество участников растет.

В мероприятии примут участие команды атакующих и защитников, представленные учащимися российских вузов. Приз победителям — 100 тыс. рублей. В отличие от обычных киберсоревнований, Всероссийская студенческая кибербитва работает с 40 недопустимыми событиями. Студенты не просто решают далекие от реальности задачи, а предотвращают последствия киберугроз.

Для сведения, татарстанский системный интегратор «Инностейдж» (Innostage) первым в своем сегменте вышел на открытые кибериспытания в мае 2024 года. На время проведения Kazan Digital Week для привлечения большего числа белых хакеров компания существенно поднимет вознаграждение. Сумма солидная, исчисляется в миллионах рублей, но даже она не сравнится с тем ущербом, который бы нанес злоумышленник.

— Планируется ли ярмарка вакансий?

— Да, ведь это возможность узнать о последних вакансиях в ведущих ИТ-компаниях, напрямую пообщаться с работодателем. Компании, в свою очередь, смогут найти перспективных специалистов и стажеров.

Также на Kazan Digital Week проводится конкурс «ИТ-Лидер» среди экспонентов форума. Этот конкурс позволяет выявить и наградить самых талантливых и новаторски мыслящих профессионалов.

Не стоит забывать о том, что цифровизация является частью государственной политики. Форумы позволяют госорганам видеть реальные потребности бизнеса и общества, адаптировать стратегические инициативы под актуальные вызовы. Словом, Kazan Digital Week играет значимую роль в цифровизации в стране и в республике. Уверен, что нынешнее мероприятие станет катализатором цифровой трансформации во многих сферах.

— Станет ли Татарстан крупным центром цифровизации в России?

— Мы стремимся к этому и много делаем для достижения такой цели. Наш регион активно развивает свою цифровую инфраструктуру. А благодаря таким форумам имеет возможность укрепить позиции на российском и международном цифровом рынке. Но главное, это способствует экономическому развитию региона и повышению качества жизни граждан.

Беседовала Яна Шевцова