Перейти на легкий труд

Рынок труда в 2024 году в России в целом и Приволжском федеральном округе в частности беспрецедентный: работников остро не хватает, особенно молодых, что связано с демографической ямой конца прошлого столетия. На этом фоне работодатели демонстрируют чудеса сговорчивости, закрывая глаза на слишком молодой и слишком зрелый возраст соискателей, повышая зарплаты и соглашаясь на хоум-офис.

Дефицитные сферы

Топ-10 самых востребованных специальностей в ПФО (доля от среднего числа активных вакансий)



Оплата труда

Наибольший рост предлагаемой работодателями зарплаты в ПФО (в 2024 году, год к году)



«Рынок труда даже при отсутствии новых внешних и внутренних событий останется сложным и дефицитным. Работников не хватает, особенно «синих воротничков», как с опытом, так и без. Если даже вакансий станет меньше, соискателей в условиях эффекта демографической ямы и снижения миграционного потока извне больше не станет, а значит — зарплаты все равно будут расти и подбор будет дорогим и долгим,— считает Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности hh.ru.— Судя по динамике предлагаемых зарплат, работодатели далеки от их сдерживания. Напротив, мы видим тенденцию планомерного роста».

Ожидания работников

По результатам опроса, в начале 2024 года большинство работодателей (89%) отметили у кандидатов рост требований к работодателю по сравнению с 2022–2023 гг.

В каких сферах соискатели предъявляют повышенные требования чаще всего



Наименее требовательными оказались кандидаты из профобластей «Массовый, линейный персонал» (26%), «Производственный персонал» (24%) и «Рабочий персонал» (23%).

Самые распространенные требования к работодателю



Мобильность

Больше половины опрошенных жителей Татарстана готовы переехать в другие города регионов ПФО или России ради работы, следует из опроса платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и компании СИБУР.

«Готов навсегда покинуть домашний регион» — об этом заявили 43% респондентов. 54% молодых людей в возрасте 25–34 лет готовы к переезду и частым командировкам.

Рассматривая переезд, половина местных жителей отдают предпочтение крупным и средним городам (59%), а не миллионникам. Приоритет мегаполисам отдают только респонденты, занятые в сферах искусства, развлечений и масс-медиа.

Чаще всего готовы сменить место проживания



«Мобильность людей действительно растет, — отмечает директор по управлению персоналом СИБУРа Данил Рассказов. — Мы видим это на своих крупнейших инвестпроектах: в 2023 году было релоцировано около 2 тысяч работников СИБУРа. Как показывает практика, эффективно работают Центры адаптации, когда компания помогает релокантам и членам их семей интегрироваться в новую жизнь – найти жилье, трудоустроить супругов, подобрать для ребенка сад и школу».

Возрастные границы

Как выяснилось в ходе опроса CRM-системы Talantix, сразу 52% небольших (со штатом до 100 человек) и 44% крупных компаний (со штатом свыше 1000 человек) сегодня чаще, чем три года назад, трудоустраивают кандидатов старшей возрастной группы.

В целом отношение к соискателям 40+ в лучшую сторону изменили 41% российских работодателей. Почти четверть (23%) опрошенных отметили, что среди трудоустроенных за последний год кандидатов преобладают соискатели в возрасте 41–55 лет.

В то же время, каждая пятая компания (20%) отмечает, что инвестирует в работу с начинающими специалистами и стала чаще нанимать молодежь. 17% работодателей заявили, что за последние три года чаще всего принимали на работу молодых специалистов (в возрасте 18–25 лет).

«Мировой опыт показывает, что мультивозрастные команды — это ценно для бизнеса, потому что опытные специалисты могут обучать молодых и наоборот. Кроме того, они часто более мотивированы на долгосрочное сотрудничество и могут показывать хороший пример начинающим,— отмечает Марина Хадина, директор по развитию CRM-системы Talantix.— Люди, родившиеся в 1970–80-е годы, всю профессиональную жизнь трудятся при рыночной экономике, они преодолели множество кризисов (от ситуации в 1990-х до COVID-19 и геополитики) и активно используют современные технологии. Такие работники могут стать настоящей находкой, и все больше компаний понимают это».

Работа мечты для жителей ПФО



Ситуацию на рынке труда ПФО специально для Kazan Digital Week по заказу Ассоциации содействия цифровому развитию РТ оцифровал портал hh.ru.