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В Екатеринбурге 12 сентября пройдет экономический форум «Экспортный марафон»

В креативном кластере «Домна» в Екатеринбурге 12 сентября пройдет экономический форум «Экспортный марафон». Главная тема форума — «Новая архитектура ВЭД: куда мы идем?», сообщили организаторы проекта.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Будем рассуждать на уровне мировых экономик. Разберем основные направления экспорта нового времени и общие задачи, стоящие перед экспортерами, независимо от того, с каким регионом они работают»,— говорится в сообщении.

Кроме того, спикеры расскажут про эффективный брендинг, использование цифровых технологий в экспорте и профайлинг (методика, позволяющая оценить психологические особенности человека на основе анализа его вербального и невербального поведения).

Хедлайнерами форума станут бизнес-профайлер Алексей Крутилин, сооснователь Metra Digital Logistics Сергей Верещака и руководитель отдела по делам государственной важности Студии Артемия Лебедева Екатерина Арсеньева.

Виталий Красиков

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