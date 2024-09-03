В креативном кластере «Домна» в Екатеринбурге 12 сентября пройдет экономический форум «Экспортный марафон». Главная тема форума — «Новая архитектура ВЭД: куда мы идем?», сообщили организаторы проекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Будем рассуждать на уровне мировых экономик. Разберем основные направления экспорта нового времени и общие задачи, стоящие перед экспортерами, независимо от того, с каким регионом они работают»,— говорится в сообщении.

Кроме того, спикеры расскажут про эффективный брендинг, использование цифровых технологий в экспорте и профайлинг (методика, позволяющая оценить психологические особенности человека на основе анализа его вербального и невербального поведения).

Хедлайнерами форума станут бизнес-профайлер Алексей Крутилин, сооснователь Metra Digital Logistics Сергей Верещака и руководитель отдела по делам государственной важности Студии Артемия Лебедева Екатерина Арсеньева.

Виталий Красиков