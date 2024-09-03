Главные новости за 3 сентября. Сочи

Сочи занял пятое место в рейтинге российских городов по стоимости обучения в частных школах. В среднем на курорте цены достигают почти 40 тыс. руб. в месяц.

Недвижимость в Сочи в среднем стоит дороже, чем на индонезийском острове Бали. При бюджете в $200 тыс. (около 18 млн руб.) можно приобрести дом и в Сочи, и на Бали, но в первом случае покупатель может рассчитывать на двухэтажный таунхаус без мебели и в двух километрах от берега моря, а на Бали за те же деньги можно приобрести дом с двумя спальнями, меблированный, с бассейном и в двух минутах ходьбы от пляжа.

В этом году цены на аренду пляжного инвентаря в Сочи варьируются от 250 до 15 000 руб. в сутки. Например, аренда лежаков может стоить от 250 до 2500 руб. в день, а бунгало — от 1 тыс. до 15 тыс. руб.

По прогнозам, в сентябре-октябре загрузка отелей и гостиниц Сочи составит свыше 70%. Особенно высок интерес к санаторно-курортному лечению: более 50 местных санаториев и пансионатов уже забронированы на 90%.

В Сочи выросли цены на базовые продукты питания. В большей степени изменения коснулись чая, сахара, яиц и сливочного масла.

В Сочи зафиксировали рост цен на детскую продукцию по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Средняя розничная цена на смеси сухие молочные для детского питания увеличилась с 566,6 руб. за штуку до 610,94 руб. Стоимость выросла на 7,8%.

В Лазаревском районе Сочи в следующую субботу, 14 сентября, ограничат движение. На трассе между поселком Дагомыс и селом Солохаул будут проходить автогонки.

В связи с проведением плановых профилактических и ремонтных работ «Газпром трансгаз Краснодар» объявил о временном отключении газа в Центральном и части Хостинского районов города. Работы запланированы на 12 сентября и продлятся с 6:00 до 17:00.