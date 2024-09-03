В Центральном и частично Хостинском районах Сочи отключат газ 12 сентября

В связи с проведением плановых профилактических и ремонтных работ «Газпром трансгаз Краснодар» объявил о временном отключении газа в Центральном и части Хостинского районов города. Работы запланированы на 12 сентября и продлятся с 6:00 до 17:00, сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Как пояснил исполняющий обязанности директора департамента городского хозяйства администрации Сочи Евгений Шелковников, мероприятия направлены на предотвращение возможных нештатных ситуаций в отопительный сезон. В рамках работ проведут комплексный ремонт всех основных узлов газораспределительной сети, что обеспечит надежную работу 40 котельных и 190 коммунально-бытовых объектов в Сочи.

Полностью восстановить газоснабжение планируют в течение восьми суток после завершения работ. Потребителям в зоне отключения, которая охватывает районы от Светланы до Мацесты, рекомендуют заранее подготовиться к временным неудобствам.

Ранее сообщалось, что более 100 улиц в Сочи останутся без света. Временные изменения произойдут внеплановых работ на энергооборудовании.

Мария Удовик