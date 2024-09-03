Цены на детские товары выросли в Сочи

В Сочи зафиксировали рост цен на детскую продукцию по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом рассказали «Ъ-Сочи» в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Горбачева, Коммерсантъ Фото: Елена Горбачева, Коммерсантъ

Средняя розничная цена на смеси сухие молочные для детского питания увеличилась с 566,6 руб. за штуку до 610,94 руб. Стоимость выросла на 7,8%.

Мясные консервы для детского питания подорожали больше: с 69 руб. до 82,50 руб. Это на 19,6% больше, чем в 2023 году.

На детские овощные консервы также выросли ценники. Стоимость выросла с 41,60 руб. до 44,76 руб., что соответствует росту на 7,6%.

Однако не все товары показывают такую динамику. Пеленки для новорожденных снизились в цене с 20,20 руб. до 17,61 руб. Ценник упал на 12,8%. Средство для стирки детского белья подорожало незначительно — с 182,60 руб. до 190,08 руб. (+4,1%).

Цена на детское мыло упала с 44 руб. до 37,35 руб. Снижение стоимости составило 15,1%.

Наиболее резкое падение наблюдается в сегменте бумажных подгузников: если в прошлом году их можно было купить за 23,90 руб., то в 2024 году их стоимость составляет 13,69 руб. Цена снизилась на 43%.

Ранее сообщалось, что Сочи подорожали продукты первой необходимости: яйца, чай, молоко, сливочное масло, сахар-песок, соль. Однако некоторые товары стали доступнее по сравнению с прошлым городом. Мука, хлеб, рис, гречка, растительное масло упали в цене.

Мария Удовик