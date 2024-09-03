Сочи вошел в топ-5 городов по стоимости обучения в частных школах

Сочи занял пятое место в рейтинге российских городов по стоимости обучения в частных школах. В среднем на курорте цены достигают почти 40 тыс. руб. в месяц, говорится в исследовании онлайн-издания Т—Ж.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В среднем по стране учеба в частной школе обходится в 43,7 тыс. руб. в месяц. Цены на обучение в начальной, средней и старшей школах различаются незначительно — на 5–10%.

Самое дорогое образование такого формата в Подмосковье и Москве — 66,9 и 61,1 тыс. руб. в месяц соответственно. Тройку лидеров замыкает Ленинградская область (52,7 тыс. руб.), на четвертом месте Санкт-Петербург (42,8 тыс. руб.).

По доступности частных школ Краснодарский край и ряд других южных регионов находятся внизу списка. Родители, получающие среднюю зарплату, в состоянии оплачивать около полутора месяцев обучения в негосударственной школе: в Ростовской области — 1,6 месяца, в Воронежской — 1,5, в Краснодарском крае — 1,4. При этом в исследовании отмечается, что обучение в краснодарских школах стоит меньше, чем в среднем по России (24,7 тыс. руб.).

Вячеслав Рыжков