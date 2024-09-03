Стоимость пляжного инвентаря в сутки может достигать 15 тысяч рублей в Сочи

В этом году цены на аренду пляжного инвентаря в Сочи варьируются от 250 до 15 тыс. руб. в сутки. Об этом рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Муниципальное учреждение «Дирекция по реализации программ» заключило договоры с бизнесменами, которые занимаются обустройством пляжных территорий. К этому относится не только установка лежаков и бунгало, но и повышение безопасности и качества обслуживания.

Чтобы получить право на использование пляжей, предприниматели должны пройти открытый электронный конкурс. Это регулируется постановлением администрации Сочи, которое приняли в апреле 2022 года.

В мэрии отметили, что местные власти не могут ограничивать законную деятельность бизнеса, если она не угрожает здоровью и безопасности людей. Это прописано в Конституции и федеральных законах о местном самоуправлении и предпринимательстве.

Что касается цен на услуги на пляжах, то предприниматели сами устанавливают стоимость. Например, аренда лежаков может стоить от 250 до 2500 руб. в день, а бунгало — от 1 тыс. до 15 тыс. руб.

Мария Удовик