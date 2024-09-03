Риелтор: недвижимости в Сочи стоит дороже, чем на Бали

Недвижимость в Сочи в среднем стоит дороже, чем на индонезийском острове Бали. Об этом «Ленте.ру» заявила руководитель индонезийского подразделения агентства «Этажи» Ольга Горхиян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба федерального девелопера «Неометрия» Фото: Пресс-служба федерального девелопера «Неометрия»

Эксперт рассказала, что при бюджете в $200 тыс. (около 18 млн руб.) можно приобрести дом и в Сочи, и на Бали. Однако в Сочи покупатель может рассчитывать на двухэтажный таунхаус без мебели и в двух километрах от берега моря, а на Бали за те же деньги сможет приобрести дом с двумя спальнями, меблированный, с бассейном и в двух минутах ходьбы от пляжа.

Госпожа Горхиян уточнила, что у россиян на Бали популярны таунхаусы с несколькими этажами, одной спальней и иногда — с собственным бассейном. На этапе строительства такая недвижимость стоит от $120 тыс. (10,7 млн руб.), готовый таунхаус с одной спальней обойдется в $170 тыс. (15,1 млн руб.).

Апартаменты на индонезийском острове стоят от $75 тыс. (около 6,7 млн руб.), готовые объекты – от $150 тыс. (около 10,7 млн руб.) до $220 тыс. (порядка 19,5 млн руб.).

Ранее эксперты дали прогноз по ценам на недвижимость в Сочи осенью 2024 года. Цены, по мнению специалистов, сильно не изменятся, однако недвижимость так или иначе продолжит дорожать. Особенно это заметно на вторичном рынке.

Вячеслав Рыжков