В Сочи подорожали продукты первой необходимости

В Сочи выросли цены на базовые продукты питания. В большей степени изменения коснулись чая, сахара, яиц и сливочного масла, рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По данным мониторинга цен, стоимость черного байхового чая в городе выросла на 27,1%, сахар-песок подорожал на 20,6%, яйца куриные первой и второй категории прибавили в цене 12,5 и 48% соответственно, а сливочное масло 72,5% жирности подорожало на 21,9%.

Причины такого роста кроются в совокупности внутренних и внешних факторов. Рост мировых цен на сырье, увеличение издержек производителей, а также изменения в логистике привели к удорожанию товаров на полках сочинских магазинов. Влияние оказывают и сезонные колебания: весной традиционно дорожают овощи и фрукты из-за окончания запасов прошлогоднего урожая и стартом поступления более дорогих импортных продуктов. В Сочи практически не развита промышленная переработка плодоовощной продукции, поэтому большинство продуктов завозят из других регионов Кубани и России, что также увеличивает их стоимость.

Ценник питьевого молока 2,5% жирности увеличился на 15,2%, сахара — на 20,6%, соли — на 13,1%, вермишели — на 28,9%. Однако некоторые товары стали дешевле: куры снизились в цене на 7,5%, масло растительное — на 8,4%, сметана 20% жирности — на 6%, мука пшеничная — на 24%, гречка — на 10%, рис — на 4,4%.

Тем временем покупатели в Сочи все больше обращают внимание на изменение цен в зависимости от категории магазинов: мини-маркеты, супермаркеты, гипермаркеты, рынки и ярмарки предлагают товары по разным ценам. Стоимость может варьироваться и в зависимости от местоположения торговой точки, что создает значительные различия в цене одного и того же товара. Конечная стоимость товара зависит от расценок поставщика, цены доставки, местоположения, эксплуатационных расходов торговой точки, аренды.

Мария Удовик