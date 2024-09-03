Из-за автогонок в Лазаревском районе Сочи ограничат движение

В Лазаревском районе Сочи в следующую субботу, 14 сентября, ограничат движение. На трассе между поселком Дагомыс и селом Солохаул будут проходить автогонки, предупредили в пресс-службе администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Алиев Фото: Владислав Алиев

На указанном участке состоится второй этап чемпионата Краснодарского края по автомобильным горным гонкам «Солохаул 2024». В мэрии отметили, что соревнования входят в календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий Краснодарского края на 2024 год.

Движение будет перекрыто по участку длиной пять км с 27-го по 24-й км трассы плюс 1,5 километра в сторону села Харциз Первый. Ограничения начнут действовать в 9:00 14 сентября и продлятся до 18:00. Водителей просят учитывать изменения при планировании маршрутов.

В начале августа в горах Сочи провели Grounded Local — выставочный проект, посвященный уличной культуре. В фотогалерее «Ъ-Сочи» собрал лучшие кадры мероприятия с десятками модифицированных автомобилей.

Вячеслав Рыжков