Загрузка отелей Сочи в бархатный сезон превысит 70%

По прогнозам, в сентябре-октябре загрузка отелей и гостиниц Сочи составит свыше 70%. Особенно высок интерес к санаторно-курортному лечению: более 50 местных санаториев и пансионатов уже забронированы на 90%, сообщил глава города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Сейчас в городе единовременно пребывают около 195 тыс. туристов. Глава города уточнил, что, судя по динамике турпотока, в первой декаде сентября на курорте встретят 6-миллионного гостя. Многие туристы выбирают именно бархатный сезон для поездки, когда температура становится более комфортной, а море еще теплое. Популярные летние локации остаются открытыми, а культурная программа для семей остается насыщенной, отметил мэр.

На еженедельном планерном совещании власти Сочи подчеркнули, что летнему штабу следует продолжить работу в усиленном режиме. Специалисты буду контролировать общественную и санитарно-эпидемиологическую безопасность на курорте.

Мария Удовик