«Два небольших зала галереи переполнены экспозиционным материалом»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает об итогах ежегодного проекта, кураторами которого выступила группа Newnow.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: newnow Фото: newnow

В пространстве «Винзавода», как известно, существуют и проводят проекты разные выставочные пространства. Есть сравнительно молодая, но вполне уже известная и даже заслуженная галерея a-s-t-r-a. Надо, кстати, спросить у основательницы галереи Алины Крюковой, как расшифровать это название: «звезда» по-латыни? Или просто цветок?

Сейчас здесь открыт пятый выпуск ежегодного проекта галереи a-s-t-r-a open. Он проводится дважды в год, объявляется Open call: отбираются заявки, присланные художниками разного, так сказать, бэкграунда. Вот количественные данные нынешнего выпуска. Получено более 800 писем от желающих участвовать в проекте, прислано 750 заявок на участие (интересный факт: в 556 заявках использована приставка «арт-»). Письма пришли из 20 стран и 146 городов. Возраст претендентов на экспонирование — от 13 лет (по словам Алины, это два брата, очень пока не самостоятельные, но, несомненно, перспективные) до 75 лет. 65% подавших заявки — женщины.

Кстати, приглашенные кураторы также женского пола — это группа Newnow: Марго Макарова и Уля Савич. Основная идея коллектива — «вывернуть наизнанку» сам процесс формирования нового пула авторов. Получилось ли, судить вам. Два небольших зала галереи a-s-t-r-a буквально переполнены экспозиционным материалом. А что вы хотите: отобраны 43 автора!

На сайте «Винзавода» есть список всех экспонентов. Надо ли вам говорить, что я не знаю никого, но в этом и суть Open call: он открыт для новых имен. По словам Крюковой, некоторые из участников выглядят очень перспективно, а с одним или двумя галерея даже собирается заключить эксклюзивный договор. Мне также некоторые авторы показались довольно интересными. Напомню, что галерея a-s-t-r-a появилась на отечественном рынке в 2018 году, принимала участие в разных международных ярмарках, и российских Cosmoscow и blazzar, а Алина Крюкова стала сооснователем ярмарки современного искусства |catalog|.