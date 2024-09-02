Главе «Водоканала» в Первоуральске Матафонову запросили 5,5 лет колонии

В ходе прений в Первоуральском городском суде гособвинение запросили 5 лет и 6 месяцев колонии общего режима и.о. директора «Водоканала» Сергею Матафонову. Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, прокурор также просил лишить его права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления в течение семи лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Матафонов

Фото: Мария Шараева / Коммерсантъ Сергей Матафонов

Фото: Мария Шараева / Коммерсантъ

Сергей Матафонов обвиняется по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки, в крупном размере), по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, с использованием своего служебного положения). Вину он признал в полном объеме.

По версии следствия, Сергей Матафонов в период с октября по декабрь 2019 года в должности замдиректора «Водоканала» получил взятку от индивидуального предпринимателя, занимавшегося реконструкцией сетей водоснабжения и водоотведения в Первоуральске, в размере 750 тыс. руб. «за общее покровительство коммерческой деятельности, в том числе за беспрепятственную приемку выполненных работ». Подчеркивается, что в дальнейшем Сергей Матафонов убедил директора ООО «Ремонтно-строительное управление № 12» заключить с предпринимателем договоры подряда на сумму свыше 6,5 млн руб. для выполнения некоторых видов работ в рамках реализации инвестиционного проекта по модернизации насосно-фильтрованной станции.

Следствие установило, что Сергей Матафонов «используя служебное положение», дал указания подчиненному направить работника на земельный участок своего сына, чтобы тот проконтролировал ход строительных работ на его участке. Кроме того, в августе 2023 года по указанию Сергея Матафонова на участок его сына были доставлены строительный материал и оборудование со склада «Водоканала» на сумму свыше 25 тыс. руб. Впоследствии стройматериалы были использованы при строительстве и обустройстве канализационного колодца.

Как «Ъ-Урал» сообщили в пресс-службе суда, оглашение приговора назначено на 5 сентября.

Напомним, Сергей Матафонов был назначен на должность и.о. директора «Водоканала» 6 февраля, до этого он занимал должность заместителя директора предприятия, 13 февраля он был задержан во время совещания в прокуратуре по вопросам ЖКХ. На посту он сменил Артура Гузаирова, которого по решению мэра Первоуральска Игоря Кабца отстранили от должности из-за крупных аварий в городской системе водоснабжения. В конце апреля Первоуральский городской суд по ходатайству следователя отправил Артура Гузаирова в СИЗО по п. «в» ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий) и по двум эпизодов по ч.1. ст.293 УК РФ (халатность). Однако позже Свердловский областной суд изменил ему меру пресечения на домашний арест.

Мария Шараева