В досрочном голосовании в приграничных регионах поучаствовали более 10% избирателей

Более 10% избирателей уже приняли участие в досрочном голосовании в двух регионах, которое началось 28 августа.

Избирком Курской области, где проходят выборы губернатора, отчитался о преодолении 10-процентного рубежа явки утром 31 августа. По информации комиссии, все избирательные участки, включая 18 участков в пунктах временного размещения граждан, выехавших из приграничных территорий, работают «в штатном режиме». Покинувшие свой регион жители области могут посетить экстерриториальные участки в 14 субъектах федерации, где голосование идет с 30 августа.

Нарушений на выборах не зафиксировано, сообщила председатель облизбиркома Татьяна Малахова. В КПРФ сказали “Ъ”, что нарушений тоже не выявили, а единороссы заявили о «хорошей и грамотной организации процедуры».

В Севастополе, где избирается законодательное собрание города, за первые четыре дня в досрочном голосовании приняли участие более 33 тыс. из 335 тыс. зарегистрированных избирателей, сообщили “Ъ” в горизбиркоме. Больше всего горожан (14 050) побывало на участках в пятницу, на третий день «досрочки», а с учетом 10,6 тыс. явившихся на выборы 1 сентября доля проголосовавших перевалила за 13%. Избиратели Севастополя также активно голосуют на дому, но точных данных пока нет, отметили в избиркоме.

Как подчеркивают члены севастопольских комиссий, все участки находятся под охраной и оборудованы укрытиями, которые находятся либо в здании, либо в шаговой доступности от него. За проведением голосования следят 703 наблюдателя от партий, кандидатов и общественной палаты города. Пока никаких замечаний и жалоб от наблюдателей не поступало.

Александр Прытков, Воронеж; Александр Дремлюгин, Симферополь